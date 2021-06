Holandesa estabelece nova marca mundial dos 10 mil metros

A fundista holandesa Sifan Hassan (Nike), 28 anos, estabeleceu o novo recorde mundial dos 10 mil metros rasos: 29:06.82. O feito aconteceu no estádio Fanny Blankers-Koen (FBK), durante o World Athletics Continental Tour Gold meeting, no último domingo, 6 de junho, em Hengelo (Holanda). A marca anterior (29:17.45) foi estabelecida na Rio2016 pela etíope Almaz Ayana.

A bicampeã mundial dessa distância, assumiu a liderança na 19ª volta, são 25 no total ,cada uma de 400 metros. “Nossa, bater esse recorde mundial em Hengelo é um sonho”, disse ela à assessoria de imprensa da World Athletics (Federação Internacional de Atletismo). “É a confirmação perfeita do trabalho duro que fizemos para nos prepararmos para Tóquio. Estou muito feliz em compartilhar este recorde junto com meus fãs holandeses. Estou tão feliz!”, completou Sifan, que é também recordista mundial em corrida em um milha, em uma hora e de corrida de rua de 5km.

O recorde mundial dos 10 mil metros rasos era o objetivo de Sifan para essa prova, que optou pela estratégia de manter a calma, e mesmo sentindo os efeitos do jet lag – ela estava nos EUA, manteve o pace de 2:55 nos 10 mil metros, acelerando na última votla. “Sofri com jet lag, me senti terrível no início da prova. Tudo parecia pesado, mas foquei nas luzes (que sinalizam o recorde). Às vezes eu acidentalmente as ultrapassava, e pensei: acalme-se! Seja paciente!”, contou a campeã.

Essas luzes na beira da pista fazem parte da tecnologia Wavelight. As luzes são programadas para destacar o ritmo necessário para bater o recorde. As luzes verdes sinalizavam o recorde europeu, que também era de Sifan estabelecido nesse mesmo estádio em outubro, e as azuis o recorde mundial. Ela esperou até a última volta para ultrapassar as luzes azuis.