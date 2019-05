IAAF libera participação de amadores no Mundial de Meia Maratona em 2020

A competição bienal será dia 20 de março de 2020 na Polônia, na cidade litorânea de Gdynia. As inscrições abriram dia 1º de maio e a organização espera atrair 20 mil corredores de todas as partes do mundo. #maratona #MeiaMaratona #CorridadeRua #BlogCorridaParaTodos

Será uma oportunidade de ouro para correr junto com a elite do atletismo. Quem tem este tipo de sonho é bom já ir preparando o bolso e treinar forte, porque dá tempo de se preparar à altura.

Os primeiros 5 mil inscritos vão pagar menos: 28 euros (R$124,60). Depois a taxa vai aumentar gradualmente até 70 euros (R$311,50). Acontecem 21km em Gdynia desde 2016 e este ano realizaram em março, com sucesso, um teste prático para o campeonato mundial da IAAF.

“Queremos mostrar ao mundo como são boas as corridas de rua polacas, ainda mais na praia de Gdynia, e fizemos de tudo para oferecer inscrições realmente acessíveis para os corredores de rua, fora que será um Campeonato Mundial da IAAF, acredito que será um evento inesquecível”, diz Michał Drelich, diretor da prova.

O nome oficial é IAAF World Half Marathon Championships. É organizado pela Federação Internacional de de Atletismo (IAAF), órgão máximo da modalidade, disputado desde 1992. Tivemos uma edição no Brasil em 2008. A primeira aconteceu em Newcastle na Inglaterra, em 1992. Inicialmente era realizado todos os anos, mas em 2011 a competição não se realizou pois passou a ser bienal.

“Eventos incríveis como este da Polônia estão no nosso sangue, e vamos produzir o melhor palco possível para nossos atletas brilharem. Estamos muito empolgados com o Mundial de Meia Maratona em Gdynia”, afirma Jon Ridgeon, CEO da IAAF. Ela acrescenta que a Polônia tem se superado nas competições mundiais de atletismo nos últimos anos e a cidade de Gdynia realmente abraçou o evento. “Estão aprimorando e inovando, estão preparando uma estrutura espetacular para a chegada na praia e estão usando o evento para inspirar toda a população da Polônia a se tornar mais ativa. ”

O líder brasileiro do ranking dos 21K é Paulo Roberto de Paula, com o tempo de 1h04min57s, obtido recentemente em Portugal. O recordista mundial da meia maratona é o queniano Abraham Kiptum, com o tempo de 58min18s (2018), no feminino é da também queniana Joyciline Jepkosgei com 1h05min (2017). O recordista sul-americano é o brasileiro Marílson dos Santos, com a marca de 59:33 (2007), a um segundo do recorde mundial.

As inscrições são online – o site é em polonês com tradução em inglês: www.slotmarket.pl

Aqui o site do organizador da prova: www.gdyniapolmaraton.pl

Preços das inscrições em Złoty ( 1 zloty vale R$ 1,03)

os primeiros 5.000 inscritos ou até 30/06/2019 – 120

pagamento até 31/08/2019 – 140

pagamento até 30/09/2019 – 160

taxa até 31/10/2019 – 170

taxa até 30/11/2019 – 180

pagamento até 31/12/2019 – 190

pagamento até 31/01/2020 – 200

pagamento até 29.02.2020 – 210

pagamento até 16/03/2020 – 220

no dia do evento, se ainda houver vagas – 300