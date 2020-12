Iazaldir Feitosa e Adriana Rosa vencem a One Hundred

Com incríveis 14 horas e 45 minutos, o carioca Iazaldir Feitosa, 46 anos, tornou-se no domingo (13/12) o campeão e recordista do FKT Rio One Hundred®️ Caminho do Imperador. No feminino, o título ficou com Adriana Rosa, com 20 horas e 43 minutos, melhor tempo entre as mulheres, obtido na segunda etapa, em 29 de novembro. A prova de 100 milhas (160,94km), que teve quatro rodadas, com largada na zona rural de Barra Mansa e chegada na Catedral de Petrópolis, terminou domingo.

Com a vitória, Iazaldir e Adriana carimbaram o passaporte para o One Hundred® World Series Brasil 2021 e para o One Hundred® World Itália 2021, com direito a alojamento, despesas, acesso à área VIP e viagens, além de equipamento oficial da proca. Eles também ganharam um cheque de R$ 700 (equivalente a one hundred pound) cada um. Izaldir baixou em 59 minutos o tempo do até então recordista César Picinin, marcado na segunda rodada.

Outro destaque foi o carioca Leonardo Maciel, que completou o percurso em 15 hora4 minutos, o segundo melhor tempo de todos. Hugo Gonçalves, Isaac Cordeiro e Lígia Almeida abandonaram a prova por problemas físicos.

“O time se preparou para a gente correr abaixo das 15 horas. Eu não estava preocupado em quebrar as 15 horas e 46 minutos, eu queria quebrar as 15 horas. Isso já estava desenhado. Ou eu quebrava ou eu me arrebentava”, revelou o grande campeão, que agora vai colocar o FKT Rio One Hundred®️ Caminho do Imperador em sua lista de conquistas que já tem Tutan Ultra Trail 100K (2019), Indomit Costa Esmeralda 100K (2014), Endurance Challenge Equador 80K (2012), Endurance Challenge Argentina 80K (2011) e Revezamento Beat The Sun Mont-Blanc 160K (2015). “O percurso é muito bonito. Até o Km 130, o céu estava estrelado, realmente estava muito lindo. A estratégia era correr 100km sem parar, num ritmo mais lento, e foi assim que aconteceu. A gente foi administrando o tempo a prova toda, mas correndo sem parar.”

Já Adriana Rosa se superou, até então sua prova maior tinha sido os 52 km do WTR Serra do Mar, em 2019. A falta de experiência, se comparada a outros atletas que se inscreveram no evento, a fez duvidar inclusive da aprovação de sua inscrição. Mas, com muita força de vontade, sacrifício e fé – ela percorreu todo o trajeto segurando um terço, Drica escreveu seu nome entre as principais ultramaratonistas do Brasil.

“Eu fiz a prova de coração, tive muito medo de não conseguir. Treinei muito, mesmo sem saber se meu currículo seria aprovado. Só tive a confirmação de que estava selecionada 20 dias antes de correr. Eu sempre corro rezando um terço, até nos treinos. Dessa vez não foi diferente. E foi a corrida da minha vida. Ver outras atletas tentando bater meu tempo nas etapas seguintes foi horrível; eu preferia ter que correr 100 milhas novamente (risos). Haja coração para aguentar ver o pac man correndo atrás da minha fantasminha no GPS”, comentou a atleta sobre a ferramenta que permitiu acompanhar a prova em tempo real, na qual os melhores tempos masculino e feminino eram representados por fantasminhas.

“O balanço final do FKT Rio One Hundred®️ Caminho do Imperador é extremamente positivo. Conseguimos realizar nosso desafio durante tempos desafiantes e lançar o evento inaugural da One Hundred®️ no Brasil e mostrá-lo ao público, com uma média de alcance de 400 mil pessoas por fim de semana. O feedback dos atletas tem sido excelente e das suas equipes de apoio em relação à nossa organização, bem como de toda a comunidade da ultramaratona e mountain trail no Brasil”, afirma João Andrade, o UltraCEO da One Hundred®️. “A prova tinha como objetivo fazer a ativação de marca e fazer o primeiro exercício conjunto da nossa equipe internacional junto aos nossos sócios, staff e parceiros no Brasil”.

PÓDIO:

Masculino:

1º Iazaldir Feitosa – 14:45:00

2º Leonardo Maciel – 15:24:56

3º Cesar Picinin – 15:46:34

Feminino:

1º Adriana Rosa – 20:43:48

2º Ana Luiza de Faria Matos – 22:30:00

3º Claudia Almeida – 22:35:00