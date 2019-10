Indaiatuba recebe penúltima etapa do XTERRA Brazil 2019

Depois de 10 anos, Indaiatuba (SP) volta a receber uma etapa do XTERRA. As competições serão nos dia 2 e 3 de novembro, com uma arena montada no Parque do Mirim. Serão provas de triathlon, trail run (10K e 21K), swim challenge (1,5km e 3km) e a já tradicional corrida kids. #XTERRA #trailrun #BlogCorridaParaTodos

“Cada etapa é uma emoção a parte. Até agora sempre uma surpresa boa. Para Indaiatuba, o objetivo é o pódio, mas sei que vou precisar de muito sangue nos ‘óio’”, conta a triatleta Clarissa Brito, que também é Embaixadora da competição.

As corridas vão ser no sábado. A 10K (R$ 165) larga às 14h45; e a 21K (R$170), 15 minutos antes. às São esperadas 1.500 pessoas, e corra para se inscrever: xterrabrasil.com.br O kit pode ser retirado na véspera ou no dia da prova, o que facilita bem para quem vai viajar para participar.

O Parque Mirim foi inaugurado no ano passado. Construído ao redor da represa do Rio Capivari-Mirim, o espaço fica em uma Área de Proteção Ambiental com uma extensa área verde. Indaiatuba está a 1h20 da capital paulista e tem diversas trilhas, colinas e campos ideais para quem busca adrenalina. A região ainda possui atrações, como o Parque Ecológico de Indaiatuba, com mais de dois milhões de metros quadrados, com espaços para a prática de diferentes modalidades esportivas.

O XTERRA é o maior festival de esportes off-road do mundo, presente em 42 países. Com dez etapas anuais no Brasil, o evento é uma oportunidade de reunir toda a família para um final de semana de turismo de aventura em contato com a natureza. A temporada 2019 ainda terá uma última etapa em Búzios (RJ). No Brasil tem apresentação do SESI, realização da X3M e produção da Green Sports.

XTERRA Indaiatuba – SP

Data: 02 e 03 de novembro

Local: Parque do Mirim – Indaiatuba – São Paulo

Realização: X3M Sports Business

Produção: Green Sports

Mais informações e inscrições: http://xterrabrasil.com.br/tour/home-etapa-xterra-indaiatuba-2019/