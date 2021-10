Indomit Bombinhas tem percurso desafiador

Está confirmada a edição 2021 da Indomit Bombinhas, que promete encantar os amantes das corridas outdoor com um cenário repleto de desafios naturais. A trail será dia 30 de outubro, no litoral catarinense, e o percurso inclui mais de 15 praias, morros, trilhas fechadas e costões de pedra. É uma maratona, que pode ser feita solo, ou em revezamento em duplas. E há também corrida de 12km e uma novidade, uma noturna de 5km. Evento esportivo indicado para quem está bem treinado e com a saúde em dia. Criada em 2009 pelo argentino Juan Carlos Asef sob o nome Maratona de Bombinhas, a prova foi a primeira 42km em trilhas do Brasil. A partir de 2014, o nome Indomit foi incorporado em homenagem à famosa frase de Mahatma Gandhi: “A força provém de uma força indomável”.

“Oferecemos uma estrutura para os corredores que virou referência para outros eventos no Brasil”, afirma Juan Carlos Asef. “Os nossos postos de hidratação são sempre muito completos e localizados estrategicamente para que os atletas não tenham que se preocupar em levar grandes quantidades de água”, completa Juan. Outro diferencial do evento é não disponibilizar copos plásticos nos postos, para evitar que o lixo seja acidentalmente descartado na natureza. “As pessoas se servem em jarras e galões usando um copo retrátil fornecido no kit”, destaca Juan.

“Passamos quase dois anos sem realizar eventos por conta da pandemia e nesta retomada a expectativa é receber cerca de 600 atletas, divididos nas quatro distâncias”, ressalta Gustavo Nogueira, diretor geral do evento.

A largada acontecerá às 8h em frente à Pousada Boulevard Bombinhas, localizada na praia de mesmo nome. O trajeto inclui vários pontos de subidas. A prova é dura, com subidas íngremes, trilhas técnicas e praias virgens, como o Morro das Antenas, Trilha de Zimbros, Praia de Zimbros, Trilha da Tainha, Morro da Tainha, Praia do Mariscal, Morro do Mariscal e Costão, até retornarem ao local de largada. Por conta do trajeto desafiador, a organização recomenda a realização de controle médico prévio à corrida, com ergometria.

Novidade na edição de 2021, a corrida noturna de 5 km vai encerrar o dia de competições com largada a partir das 19h em um percurso que passará pela Praia de Bombinhas, Morro do Cemitério e ruas de paralelepípedo. “Teremos duas opções de inscrição: uma com kit completo e outra apenas com número de peito e chip de cronometragem, exclusivamente para quem já se inscreveu nas outras distâncias e quiser participar da festa”, explica Gustavo Nogueira.

A programação oficial começa na sexta-feira (29/10) com a entrega de kits e expo das 10h às 21h na Pousada Boulevard Bombinhas. No sábado, as largadas acontecerão a partir das 8h na Praia de Bombinhas e os corredores terão até as 16h para cruzar a linha de chegada, já que a premiação terá início às 17h30. Para encerrar oficialmente a Indomit Bombinhas, o restaurante Mestre das Águas vai promover um Luau na praia.

Todos os corredores receberão um kit composto por camiseta oficial da marca Solo, produzida com design funcional e acabamento de alta qualidade para proporcionar mais conforto e bem-estar aos corredores. O material contém também uma viseira, copo retrátil, brindes dos patrocinadores, além do chip de cronometragem e número de peito. Haverá premiação com troféus para os cinco primeiros colocados entre os homens e mulheres de todas as provas, além da categoria mista do revezamento. Os três melhores nas faixas etárias das distâncias de 42 km, revezamento e 12 km, também serão premiados e todos os corredores que completarem a prova receberão uma medalha de participação. A Indomit Bombinhas tem organização e realização da Indomit e Índice Marketing Esportivo, com patrocínio de Solo, AminoVITAL, Bananinha Paraibuna e apoio da Prefeitura de Bombinhas. A hidratação oficial é um oferecimento de Powerade e a hospedagem oficial é a Pousada Boulevard Bombinhas.

O protocolo sanitário será divulgado no manual do atleta, que será disponibilizado no site no dia 17 de outubro, e as inscrições seguem abertas, entre R$ 250 a R$ 650, até o dia 18 de outubro pelo site indomit.com.br/bombinhas.