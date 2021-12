Insana e Bop Games Run marcam a volta das corridas a Belo Horizonte

Neste domingo, 5 de dezembro, a capital mineira volta a ter corridas de rua no calendário, com uso de máscaras e comprovante de vacinação contra coronavírus. Serão realizadas as duas primeiras: Corrida Insana, aquelas dos infláveis gigantes, e a Bop Games Run. Digamos que é um esquenta para a tradicional Volta Internacional da Pampulha, dia 12 de dezembro. E para a Corrida do Campeão, uma festa para os torcedores do Galo em 19 de dezembro.

A Insana incialmente seria realizada no Mineirão, mas a CBF mudou o calendário dos jogos, e o evento teve que ser transferido para o ExpoMinas há 15 dias. É uma corrida para se divertir nos dez infláveis, alguns com 40 metros de comprimento, em um circuito de cerca de 5km. A atração é livre, e as crianças deve ir acompanhada dos pais ou responsáveis, não há cronometragem, mas no final, todos que completam o circuito recebem medalhas. As largadas já são tradicionalmente em ondas, com número reduzido de pessoas. A primeira será às 8h e a última, às 17h, com largadas a cada 10 minutos. A retirada do kit está sendo no BH Shopping. É uma corrida da Ponto Org Eventos, e a segunda etapa será domingo próximo, 12 de dezembro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Tomara que venha para São Paulo, seria uma ótima maneira de começar 2022.

A Bop Games Run, etapa Come Back, será na Pampulha e oferece três modalidades: 10km, 5km e 3km (caminhada). As duas primeiras largam juntas às 8h, e a caminhada, às 9h30. O evento tem homologação da Federação Mineira de Atletismo e deve reunir o pessoal que treinou forte na pandemia. É uma prova da TBH Esportes, a retirada do kit é na Decathlon (Shopping CenterMinas). Tanto a largada quanto a chegada serão na Praça Nova da Pampulha. O chip de cronometragem deverá ser devolvido no final da corrida. E haverá premiação com troféus para os três primeiros e primeiras das corridas. E todo mundo que completar sua modalidade receberá medalha de participação, que aliás é muito bacana (foto acima).

E quem for torcedor do Galo, atenção. Haverá mais uma celebração, agora correndo. Dia 19 de dezembro terá a Corrida do Campeão, uma realização do próprio Atlético Mineiro. O primeiro lote das vendas vai até 10/12 a R$ 95,90, depois sobe para R$ 105,90. Terá as modalidades: 10k, 5k, 3k (caminhada) e Caminhada kids (nascidas entre 2008 – 2017), com premiação com troféu para os/as cinco primeiros/as das corridas. Percurso na região central da capital mineira em direção a Santa Teresa. A prova é homologada pela Federação Mineira de Atletismo.