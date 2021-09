Inscrição para a Maratona Solidária Sesc PR é um par de tênis novo

Quantos pares de tênis de corrida você tem? Aposto que tem no mínimo dois. Mas muitas crianças e adolescente no Paraná estão fazendo Educação Física descalços… Para amenizar essa situação, o Sesc Paraná desenvolveu a 2ª Maratona Solidária, um evento virtual no qual a inscrição é um par de tênis novo. Os calçados esportivos serão destinados ao Aprender & Jogar – projeto social de iniciação esportiva do Sesc PR para crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. A ideia surgiu com o cancelamento da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu em 2020, por conta da pandemia, quando evento se transformou na Maratona Solidária. Podem participar corredores de todo estado do Paraná.

Em 2020, a Maratona Solidária teve como proposta a arrecadação de alimentos, buscando amenizar os impactos da pandemia na vida das pessoas em vulnerabilidade social do Paraná. O evento arrecadou 56 toneladas de alimentos, que foram direcionados às instituições cadastradas ao Programa Mesa Brasil Sesc PR. E desta vez são os calçados esportivos.

“Como as atividades práticas do Aprender & Jogar foram suspensas em março de 2020, os alunos tiveram suas rotinas alteradas, passando quase todo o tempo dentro de casa, sem as aulas regulares da escola, as atividades esportivas, e contato com os amigos e professores. Com o retorno gradativo das ações presenciais, foram identificadas as necessidades com relação à vestimenta e acessórios para a prática de esportes. Após tanto tempo ‘parados’, aqueles tênis esportivos já não servem mais e muitos alunos têm ido às aulas do projeto descalços ou de chinelos, o que atrapalha a realização das atividades. Por isso pensamos no mote dessa mobilização: corra por uma criança ”, observa Lucas Chaves, gerente de Esporte e Lazer do Sesc PR.

Bora ajudar? A maratona poderá ser concluída de forma individual, em duplas, quartetos ou octetos, em até sábado, 2 de outubro. Após a corrida, o participante ou grupo pode registrar o seu tempo para validação do resultado. As inscrições darão direito a um kit exclusivo da prova, contendo camiseta biodegradável, sacola térmica e bandana, além da medalha de maratonista solidário. As inscrições podem ser feitas pelo site www.sescpr.com.br/ms, mediante preenchimento dos dados e declaração de ciência da importância de uma avaliação médica prévia. A retirada dos kits e entrega das doações poderão ser feitas em qualquer unidade do Sesc PR, mediante agendamento prévio. Consulte a unidade mais próxima pelo site www.sescpr.com.br.

Além das aulas duas vezes na semana, o programa Aprender & Jogar organiza eventos esportivos e recreativos, festivais, torneios e passeios culturais, promovendo a integração, experiências e vivências significativas no desenvolvimento das crianças e adolescentes em 29 municípios, com mais de cinco mil vagas em todo o Paraná. As atividades são gratuitas e os alunos (crianças e adolescentes de famílias com renda mensal de até três salários mínimos, estudantes de escolas públicas ou com bolsa integral em escolas particulares) recebem lanches em todas as aulas, além da camiseta do uniforme no momento da matrícula.

Em Curitiba e Almirante Tamandaré, o programa é desenvolvido em parceria com as Prefeituras e é realizado em 16 praças e parques públicos localizados em regiões de vulnerabilidade social. Nos demais municípios, as atividades acontecem na própria unidade do Sesc ou nas dependências das Escolas Municipais parceiras do projeto.

COMO SERÃO AS DOAÇÕES:

Prova individual: 1 par de tênis;

Prova em duplas: 1 par de tênis;

Prova em quartetos: 2 pares de tênis;

Prova em octetos: 4 pares de tênis;

INCRIÇÕES ONLINE: www.sescpr.com.br/ms