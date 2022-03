Inscrições para a Bolsa Atleta de São Paulo encerra em 27 de abril

Se você tem entre 14 e 21 anos, não tem patrocínio, é federado, está vinculado a um clube há um ano e foi um dos três primeiros colocados em uma das provas do Campeonato Paulista de Atletismo de 2021 pode se pleitear a Bolsa Atleta da capital paulista. São cerca de 100 bolsas. As inscrições vão até 27 de abril, são online e gratuitas. E pode ser presencial também no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Ary Pires. Depois da aprovação do candidato, a bolsa durará 12 meses. É um projeto da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) e da Prefeitura de São Paulo.

O Programa Bolsa Atleta oferece auxílio financeiro mensal de R$ 624,28 (seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos) para atletas de 14 a 17 anos e R$ 1.248,55 (mil duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) de 18 a 21 anos. Neste ano, a verba total para o Bolsa Atleta será de R$ 555 mil, sendo que 50% deste valor será destinado para atletas em geral da cidade de São Paulo. E a outra metade para atletas integrantes do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) – complexo esportivo administrado pela SEME, que forma e desenvolve jovens atletas de alto rendimento em 11 modalidades olímpicas, entre elas o atletismo.

Confira abaixo os requisitos:

– Estar vinculada (o) a uma Entidade Regional de Administração do Desporto (Federação), que seja filiada à Entidade Nacional de Administração do Desporto (Confederação), há no mínimo 1 ano, na época em que a colocação foi conquistada;

– Estar em plena atividade esportiva, vinculada (o) a um clube da Cidade de São Paulo há no mínimo 1 ano;

– Não receber qualquer tipo de patrocínio de pessoas jurídicas, públicas ou privadas (receber auxílio financeiro, eventual ou regular, ainda que não seja salário);

– Ter no mínimo 80% de frequência nos treinamentos e competições da modalidade que pratica, com exceção das faltas justificadas por motivos médicos com atestados;

– Não estar cumprindo qualquer tipo de punição imposta por Tribunais de Justiça Desportiva de Entidade Regional ou Nacional de Administração do Desporto (Federação ou Confederação) da modalidade que pratica;

– No caso das (os) estudantes menores de 18 anos, ter a permissão de seus pais ou representantes legais;

– Para as (os) atletas com idade entre 14 anos e 18 anos, estar regularmente matriculado em instituição de ensino, pública ou privada, ou ter completado o ensino médio.

– O programa Bolsa Atleta só validará requisições de atletas de modalidades que façam parte do programa oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris-2024 ou dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de Santiago-2023, cujas federações estaduais tenham cadastrado junto à SEME sua competição estadual principal de 2021.

Atenção: Será considerada a idade da (o) atleta no ano de inscrição, ou seja, poderão concorrer à bolsa as (os) atletas nascidos em 2008, ainda que o resultado tenha sido conquistado quando a (o) atleta ainda não tinha completado 14 anos, ou ainda que o atleta complete 14 anos ao longo de 2022.

Site para se inscrever:

Atleta Geral: https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=4069

Atleta do Centro Olímpico: https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=4070