Inscrições para a M5K são prorrogadas até 4 de outubro

Sabe aquela amiga que vive reclamando que está acima do peso, mas não toma uma atitude? A M5K é ideal para você levá-la, para ver como é a “praia” da corredora de rua, para aquele primeiro corre, caminha, corre, caminha, numa corrida feminina bem organizada e lotada. É mais conhecida como a corrida do Mc, uma das primeiras provas femininas do nosso calendário do Outubro Rosa. O kit é todo rosa. #corridafeminina #BlogCorridaParaTodos

Em sua nona edição, o evento será realizado na área do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital Paulista, com largada próxima ao Obelisco, no domingo 13 de outubro. Participei de duas etapas no centro de SP, com arena no Anhangabaú, que atualmente está em reforma. Cheguei cedinho, fiz massagem e aquecimento com o nadador Gustavo Borges. Amei. A mulherada é mega animada e capricham nos looks. Todas lindas já às 7h da manhã do domingão.

É uma prova bacana para iniciantes, ninguém participa pensando em fazer tempo, aqui a meta é levar as amigas ou familiares sedentárias e para terem uma experiência diferente. Um novo caminho, que vai trazer saúde e boa forma. Há também a caminhada. Mas a maioria se inscreve na corrida e vai no ritmo corre, anda, corre, anda e corre pra sair bonita na foto da chegada. Aliás, há kits para as amigas, que saem um pouco mais barato. Se você está pensando trocar as maratonas das séries pela corrida de rua, esta é a sua prova.

“Em sua 9ª edição, percebemos o quanto a M5K tem sido motivadora para as mulheres adotarem um novo estilo de vida, mais equilibrado e ativo. É uma prova bem democrática, que conta com a modalidade corrida e caminhada, e neste ano está com uma promoção especial para quem fizer a inscrição em dupla”, destaca Rozália Del Gaudio, Diretora de Comunicação Corporativa do McDonald´s Brasil.

São três tipos de kit: Fit (camiseta + número no peito + medalha + chip) – R$ 79,99; Especial (camiseta + número no peito + viseira + sacola + medalha + chip) – R$ 109,99; e (Premium camiseta + camiseta finisher + número no peito + viseira + sacola + medalha + chip) – R$ 159,99. Comprando o da Amiga junto, o dela sai mais barato. Se for o Fit sai 20 reais mais barato, e os outros, dez reais. A compra da inscrição é site oficial da prova, ou no Ativo ou Ticket Agora ou Minhas Inscrições. Atenção, a medalha é de conclusão da corrida e não é entregue no kit.

O percurso é gostoso, via larga, pela Avenida Rubem Berta, sentido Aeroporto, passa pelo Hospital Rubem Berta e retorna um pouco mais a frente. Só tem que tomar cuidado com os olhos de gato e alguns buracos. Eu já tropecei em olho de gato e ralei o joelho. É melhor correr longe deles.

Desde a primeira edição, realizada em 2011, o evento já reuniu mais de 300 mil mulheres, em toda a América Latina. Desse total, 20% das participantes tiveram a sua primeira experiência em provas de rua na M5K. O dia também é bastante esperado por um grupo muito especial de mulheres: as funcionárias do McDonald’s. Hoje, a elas representam quase 60% da força de trabalho da companhia e são grandes incentivadoras da M5K, que tem uma categoria de premiação especial para elas. Com atuação em 20 países da América Latina e Caribe, a Arcos Dorados – maior franquia independente do McDonald’s no mundo – tem mais de 90 mil colaboradores.

SERVIÇO

9ª edição M5K – São Paulo

Data: 13 de outubro, às 7h

Onde: Parque do Ibirapuera (Av. Pedro Alvares Cabral, 251 – São Paulo)

Inscrições: disponíveis até 4/10, nos sites 5kmcdonalds.com.br, ativo.com, ticketagora.com.br e minhasinscricoes.com.br

Ouvidoria: 0800 878 0093