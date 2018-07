Estão abertas as inscrições para as corridas no Juventus e na Rocinha

Corridas de rua para todos os gostos e bolsos no Rio, em São Paulo, Ubatuba e Taubaté, confira abaixo as novidades da semana. #corridaparatodos

Inscrições para Braços Abertos Rocinha abrem ao meio-dia

A primeira etapa do projeto rolou no domingo passado no Vidigal, com vitória de Welerson Rafael (25:34) e Isabella Delfim (32:38) entre os gerais. Na categoria comunidade, quem levou a vitória foram os atletas locais Misael Santos (28:10), e Beatriz Fernandes (36:12). “O Projeto de Braços Abertos é muito interessante, pois é um meio motivador para os moradores das comunidades participarem de um esporte no qual nem todos têm acesso. Destaco a corrida infantil que nas corridas de rua não é muito comum”, disse Isabel. “A chuva deixou as escadas e descidas com mais adrenalina e a disputa com meu amigo Antônio foi até o final. Consegui a vitória nos últimos metros e estou muito feliz!”, contou Welerson. O Projeto de Braços Abertos agora parte rumo à Rocinha, em prova marcada para o dia 16 de julho. As inscrições abrem para o público geral nesta quinta, dia 6 de julho, pontualmente ao meio-dia. Se inscreva online: www.projetodebracosabertos.com.br. Seja rápido, elas evaporam em minutos!

Corrida do Juventus marcada para 27 de agosto

Torcedores do Moleque Travesso podem se inscrever na 12º Corrida Juventus Viva a Mooca, com distâncias de 5k e 10k. A prova terá a largada às 7h dentro do Clube Atlético Juventus, saindo pela Rua Juventus, percorrendo a Avenida Paes de Barros e voltando ao clube onde o participante completará os 5km. Os participantes dos 10km darão mais uma volta no mesmo percurso. A inscrição é online e custa R$80 mais a taxa de serviço de mais R$5,40. Detalhe, o kit está sendo definido. Este ano a organização é da Crono Sports, pertencente ao triatleta Denis Cesar Baptista. Clique aqui para mais informações

Longe Distance

Esta semana rolou um café da manhã com a nata do triatlo na capital paulista e deve pintar novidade em breve por aí. São as provas com o selo Long Distance, com infraestrutura e segurança diferenciados. A primeira prova será em Ubatuba, em agosto. A segunda em outubro, Bertioga-Maresias; e a terceira é dia 19 de novembro em Pirassununga. Um dos patrocinadores é o Mercado Livre.

Mizuno Run Talks: maratonas de Amsterdã e Buenos Aires

Neste sábado, 8 de julho, a partir das 10h no showroom da marca na capital paulista, o bate papo será sobre as maratonas de Amsterdã e Buenos Aires, com professor Zeca (Ztrack Esporte e Saúde); e sobre os “Segredos do sucesso: treinamento neuromuscular para performance”, com Renato Dutra. Ambas maratonas acontecem em 15 de outubro e ainda há inscrições. A marca japonesa é patrocinadora oficial da maratona de Amsterdã, uma das 10 melhores provas do mundo. No final do evento haverá vários sorteios, inclusive uma inscrição para os 42k da capital da Holanda. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site: www.mizuno.com.br/talks

Circuito gratuito de corrida de rua em Taubaté

Foi definido esta semana o calendário das corridas de rua em Taubaté (SP). Serão cinco provas com inscrições gratuitas até dezembro, sendo uma infantil no mês do Dia das Crianças. Confira as datas: 31 de julho (Parque do Itaim), 17 de setembro (no Sesc), 12 de outubro (infantil até 12 anos no Parque Sedes), 29 de outubro (Parque Sedes) e 2 de dezembro (Avenida do Povo). Informações e inscrições na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – site: http://www.taubate.sp.gov.br/circuitocorridaderua/

Circuito da Cidadania em São Paulo

Prefeitura paulistana divulga mais duas datas do circuito de corridas de rua gratuitas da cidade: dia 23 de julho em Santana e dia 6 de agosto em Campo Limpo. As inscrições para a prova de Santana já se esgotaram e a do Campo Limpo deve abrir em breve. São corridas de 5km e caminhadas de 2,5km. Segue aqui o link: http://www.circuitodacidadaniaseme.com.br/

Projeto Nike Breaking 2 vira documentário do National Geographic

A estreia está marcada para setembro nos EUA e Europa, para o Brasil ainda não previsão. “Com a Nike como o parceiro perfeito para contar esta história incrível, o Breaking2 trata de ultrapassar limites e ir mais longe. Esperamos que os telespectadores se identifiquem com os corredores em nível pessoal “, disse Brendan Ripp, vice-presidente de vendas e parcerias da National Geographic. “Eles são superatletas, mas testemunhamos os três em momentos incrivelmente pessoais de suas vidas diárias, suas esperanças e seus sonhos, bem como seu treinamento”. O doc de uma hora vai mostrar os detalhes dos treinamentos até o dia 6 de maio, quando o queniano Eliud Kipchoge, 32 anos, chegou a apenas 25 segundos de quebrar a indescritível marca de duas horas. Os outros dois fundistas que participaram do desafio são o etíope Lelisa Desisa e Zersenay Tadese, da Eritreia

Ouro brasileiro no salto em distância

O atleta brasileiro Tiago da Silva (foto) saltou 8,08m e conquistou o ouro no salto em distância da competição espanhola (no Memorial José Antonio Cansino, em Castellón), no dia 2 de julho, e de quebra o top do ranking brasileiro. Tiago é atleta do Esporte Clube Pinheiros. Parabéns!!

Treino com Giovani dos Santos em Curitiba

Sucesso total. As 300 inscrições para o treino aberto com o fundista Giovani dos Santos se esgotaram em menos 9 horas. A organizadora do evento, a marca 361°, abriu mais 200 vagas que acabaram em 5 horas. O evento “Venha correr com o Giovani dos Santos” será realizado hoje, 6 de julho, a partir das 19h, no Parque Birigui, em Curitiba.

Esporte como ferramenta de inclusão

Powerman incentiva inclusão social apoiando atletas do Instituto Mara Gabrilli. Três atletas do Instituto, entre eles Sergio Silva (fotos), participam da terceira edição da maior série de duathlon do mundo em Indaiatuba. “Atitudes como essa são nobres, aliás essa é a verdadeira inclusão social”. Foi com essas palavras que o atleta Sergio Silva recebeu a notícia de que estava inscrito no Powerman Brasil, prova brasileira da maior série de duathlon do mundo e que esse ano acontece em Indaiatuba entre os dias 18 e 20 de agosto. Sergio faz parte do trio de competidores de alto rendimento do Instituto Mara Gabrilli que participarão do evento a convite da organização. Além dele, Edson Dantas e Helio Silva também estarão perfilados na linha de largada no dia 20. Os atletas que ainda não garantiram presença na etapa podem se inscrever através do sitewww.powermanbrasil.com.

Peachtree Road Race

É uma tradição em Atlanta (EUA) festejar o 4 de julho correndo na Peachtree Road Race – http://www.atlantatrackclub.org/peachtree. A tradição começou nos anos 1970 e hoje são mais de 60 mil participantes! Para esta prova a Mizuno lançou um tênis incrível – edição limitada e só a venda nos EUA. Cabedal com estampa de fogos de artifício!! Fizeram uma ativação especial nas lojas de lá – confira abaixo.