Inscrições para Maratona do Rio 2019 começam dia 10 de setembro

Com cenário inspirador e infra-estrutura bacana, a Maratona Internacional Cidade do Rio de Janeiro está marcada para 23 de junho de 2019, com largada no Recreio dos Bandeirantes. Na véspera será realizada a meia maratona. “Para 2019, estamos trabalhando para melhorar alguns pontos como serviços em geral, cronometragem, segurança e hidratação adequada. Estamos reavaliando o que foi feito, aprimorando objetivos e apontando novas diretrizes, dando continuidade à nossa bela história. Queremos mostrar que a Maratona do Rio tem uma experiência única para cada perfil de pessoa, é um festival totalmente democrático onde ter uma boa e divertida experiência é o que realmente conta”, disse Duda Magalhães, CEO da Dream Factory.

No lote promocional, a maratona e meia Maratona Olympikus custarão R$ 150 (cada). As distâncias de 10K e 5K, R$ 70 (cada), mesmos valores praticados este ano. O Desafio Cidade Maravilhosa – correr 21K no sábado mais 42K no domingo, custará R$ 315,00, terá uma inscrição única e medalha especial. O público infantil vai poder participar da segunda edição da Maratoninha, mas para esta opção as inscrições só começarão em novembro.

Outras mudanças: extinção do percurso de 6K; inclusão dos 5K; e camisetas diferentes para cada tipo de percurso. Neste ano, só mudava a cor.

A Maratona do Rio 2019 acontecerá nos dias 22 e 23 de junho e integra o calendário oficial de eventos e datas comemorativas da cidade do Rio de Janeiro. O evento é realizado e organizado pela Spiridon Eventos e pela Dream Factory, conta com patrocínio da Olympikus, Gatorade, Do Bem e Marriott. Inscrições online no site oficial do evento.

SERVIÇO

Desafio Cidade Maravilhosa (21K +42K) – R$315,00 / VIP: R$ 595,00

Maratona – R$150,00 / VIP: R$ 290,00

Meia Maratona Olympikus – R$150,00 / VIP: R$ 290,00

5K/10K – R$ 70,00

MARATONINHA – R$ 120,00 *novembro

Datas:

Abertura do 1º lote: 10/09, às 12h

Encerramento do 1º lote: 14/09 às 20h, ou até se esgotarem as vagas disponibilizadas (o que acontecer primeiro).

Abertura do 2º. Lote: 17/09 às 12h