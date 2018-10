Isabela precisa de você

Que tal ajuda uma menina incrível neste Dia das Crianças? Amigos e familiares desta menina, que completa 9 anos em 18 de outubro e sofre de paralisia cerebral, realizam a 4ª edição da corrida de rua e caminhada Asas para Isabela, em Ribeirão Pires (SP). Valor das inscrições (R$60) é destinado ao pagamento de tratamento no Chile. #corridaderua #BlogCorridaparaTodos

A prova está marcada para 25 de novembro. A corrida tem percursos de 5K e 10K, e a caminhada 2,5K. A largada é às 8h30 no Complexo Ayrton Senna, em Ribeirão Pires. A chegada é no mesmo ponto. A inscrição custa R$60 e pede-se para cada inscrito doar 1 quilo de alimento não perecível, menos sal. Quem quiser fazer uma doação adicional pode entrar em contato pelo e-mail: asasparaisabela@gmail.com

Isabela nasceu normal, mas com dez dias de vida teve um problema cardíaco, e a falta de oxigênio desencadeou uma lesão no cérebro, afetando a parte motora. Foi aí que nasceu a corrente do bem que desde então ajuda a menina. “As pessoas se mobilizando em corrente de orações e uma energia positiva que se vimos se espalhando por muitos lugares, mesmo entre pessoas que não conhecíamos”, conta o pai de Isa, o ex jogador de futebol Alexandre Sueiro dos Santos. E foi uma fisioterapeuta, especializada em paralisia cerebral (PC), que apresentou um novo método chileno que está fazendo toda a diferença no tratamento de Isa, o Cuevas Medek Exercises. A menina faz o tratamento no Chile uma vez por ano, o que custa cerca de R$ 100 mil anuais.

Conheci Isa na segunda edição da corrida, ela fez o trajeto de triciclo, ajudada pelo pai e pela fundista Adriana Silva, que foi quem me mostrou o caso da menina. No ano passado, Isa já mostrava muita evolução, deu até alguns passos sozinha. O tratamento é feito no Chile, cada sessão custa 400 dólares, por isso a corrente do bem faz esta corrida e muitas outras atividades para arrecadar dinheiro. Ver o sorriso de Isa na corrida, não tem preço.

A mãe dela Vanessa Scomparim Sueiro e fica à frente da organização da corrida de rua. A partir das 6h30 os corredores começam a chegar. Há um aquecimento bem animado. E na volta, Zumba. Todo time de apoio é de voluntários. Todo tipo de ajuda é bem vinda, em dinheiro, trabalho, divulgação e brindes. Bora se inscrever!!!

Serviço

4ª Corrida Asas para Isabela

25 de novembro de 2018

Largada às 8h30

Inscrições: R$ 60

online: ativo

Lista de locais de inscrição: asasparaisabela.com.br

Retirada do Kit, na véspera e no dia da prova