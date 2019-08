Isabella Ribeiro brilha no XTERRA em Petrópolis

A 6° edição do XTERRA Brazil Tour 2019 foi realizada no último fim de semana, 24 e 25 de agosto, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Isabella Ribeiro, mais conhecida por Bella, triunfou no duathlon feminino e no MTB Cup X6; e Antônio Gonçalves acirrou disputa pelo título dos 21K de trail run com 2° vitória seguida. #trailrun #xterra #BlogCorridaParaTodos

Chamado de XTERRA Itaipava, o evento contou com cerca de 1.500 atletas inscritos nas modalidades de duathlon, trail run (5K, 10K e 21K) e na inédita MTB Cup X6, que também teve a versão reduzida, X3. A nova prova de bike teve um formato diferenciado: foram seis horas seguidas de puro mountain bike na pista criada pelo campeão mundial Henrique Avancini, no Vale do Cuiabá.

Na meia maratona (21K) de trail run, a principal prova de corrida, Antônio Gonçalves chegou decidido a vencer e momentos antes da largada disse que não perderia por nada. Promessa cumprida pelo mineiro de Piau, que agora divide a liderança do ranking 2019 com Raphael Valverde, ambos com 300 pontos.

As últimas quatro edições do circuito XTERRA Brazil Tour prometem uma verdadeira guerra pelo título masculino de trail run. Valverde, que ficou com o segundo lugar em Itaipava, está atrás de seu primeiro caneco, enquanto Antônio é o atual bicampeão (2017 e 2018). Entre as corredoras, Ana Paula de Oliveira e Núbia de Oliveira chegaram em 1° e 2° lugares respectivamente. As duas também são líderes do ranking feminino e Ana Paula, agora com 314 pontos, 86 a mais que Núbia, deu um grande passo rumo ao seu primeiro título brasileiro.

No duathlon feminino e no MTB Cup X6, a mineira Isabella Ribeiro triunfou. Uma prova perfeita para a triatleta da Specialized Racing Brasil, que emplacou sua segunda vitória consecutiva no duathlon, já que havia vencido na etapa de Agulhas Negras, em 13 de julho. Bella chegou mais de 18 minutos à frente da segunda colocada Paulinha Mesquita. Luiza Zanini, Márcia Helena Matos e Letícia da Rocha completaram o pódio das meninas. Na categoria masculina, Marcelo Sebastião chegou na primeira colocação, desbancando o heptacampeão nacional Felipe Moletta, o campeão de 2015 Diogo Malagon, Rafael Juriti e Hugo Amaral, que ficou em 5°.

No X6, Bella finalizou as seis horas de uma dura competição com 15 voltas completas, enquanto Roberta Stopa fez 13, Márcia Helena Matos 12 e Suellen Couto encerrou o percurso de XCO com 11 voltas. Entre os homens, Daniel Carneiro Zoia, atleta do Corinthians Audax Bike Team, travou uma competição muito acirrada com Wolfgang Olsen. Ambos terminaram a prova com 20 voltas completas, mas Daniel foi o grande vencedor por ter finalizado mais rapidamente. O ciclista mineiro, debutante no XTERRA, elogiou a bike e reconheceu a boa disputa com o vice-campeão. “Feliz com a performance, campeão geral rodando quase 100km de muito MTB! E que performance também da minha Full Suspension, geometria agressiva e confortável. Tive uma boa disputa com o Wolfgang, que andou muito e liderou a primeira metade da prova, mas fui feliz em recuperar e vencer”, declarou Daniel Carneiro Zoia.

O XTERRA Itaipava foi apresentado pelo SESI e contou com apoio da Prefeitura de Petrópolis. Próxima etapa será dias 18 e 29 de setembro, XTERRA Estrada Real – na cidade histórica de Tiradentes (MG).

