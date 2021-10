Ivaldo Bertazzo ensina a fortalecer os esfíncteres

E aí, caro leitor e cara leitora, vocês fazem alguma ideia do que seja um esfíncter? Acertou quem pensou em um dos músculos que usamos para fazer xixi. Segundo o “Dicionário Médico Andrei”, é um músculo com fibras circulares que envolve o orifício e que garante sua oclusão ou abertura, são dezenas no nosso corpo. E para ajudar na melhor organização dessa musculatura tão fundamental, que é utilizada várias vezes ao dia, o mestre do movimento Ivaldo Bertazzo fará uma aula on-line e gratuita neste domingo, 31 de outubro, às 10h. Basta realizar um cadastro simples.

“Quando você vai fazer xixi de que forma se organiza? Usa seu bumbum, seu abdome, sua respiração?”, indaga o mestre. Verdade seja dita, na hora de fazer xixi a ação é automática, ninguém repara na postura, na respiração, e muito menos no tal do esfíncter. Essa reflexão só vai acontecer se pessoa tiver alguma intercorrência, ou seja, tiver escape de urina. E é exatamente essa musculatura usada para fazer xixi que Ivaldo Bertazzo vai turbinar no domingão, ele garante que será uma aula super divertida e trará muita energia para seu corpo.

O mestre explica que há dois aspectos a serem reforçados nesse trabalho, a organização postural e a força. “Essa força exige um encadeamento de músculos, como do abdome, do bumbum, e essa organização está muito relacionada à respiração”, explica. E fazendo xixi sempre no automático, o corpo perde essa organização. “Manter essa organização é muito importante para a saúde”, acrescenta.

Mulheres após o parto e atletas profissionais que submetem o corpo ao extremo devem sempre ficar de olho nessa organização. “Para os maratonistas que buscam performance, muitas vezes, perdem as forças mais fundamentais, que são dos esfíncteres. Três deles estão garganta, no diafragma e no períneo; e um se relaciona com o outro. Na aula vamos brincar com isso, de uma maneira ampla”, destaca.

SERVIÇO

Aula: Fortaleça Seus Esfíncteres

Quando: 31/10/21, às 10h

Link para se inscrever: Aula GRÁTIS com Ivaldo Bertazzo – Método Bertazzo (metodobertazzo.com)