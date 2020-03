Ivaldo Bertazzo ensina exercícios para manter a calma

Ivaldo Bertazzo é referência mundial em movimento e coordenação motora, já tendo atuado com sucesso com a seleção brasileira feminina. É autor do “Método da Reeducação do Movimento”, entre outras publicações. Como todos nós, procura readequar a rotina para a quarentena imposta pela pandemia do coronavírus e compartilha uma série de movimentos, que favorecem a calma – temperamento crucial nesse atual momento de incertezas. Ainda mais para nós corredores amadores, que amamos correr ao ar livre, prática agora vetada.

Bertazzo frisa que não são exercícios para combater o coronavírus, mas para fortalecer diariamente o pulmão. “E o que é o pulmão? É o órgão da vida”, explica. Ele recomenda fazer duas vezes por dia – ao acordar e antes de dormir. Ou antes do almoço e antes do jantar. “Esse exercício vai te dar força para encarar seus medos nesse momento de pânico generalizado”, explica. Não há contra-indicação e podem ser feitos por todos.

Bora colocar uma roupa bem soltinha, lavar as mãos e começar os movimentos. São quinze minutos de atividade e cinco exercícios – bem simples de fazer, chame a família para fazer junto, tem um exercício que precisa de um companheiro. Mas se você estiver na quarentena sozinho, pule este.



O que você vai precisar: um computador ou celular com acesso ao youtube, um banquinho, um bastão de madeira pequeno – pode ser um cabo de vassoura cortado no meio, dois travesseiros (para o exercício em 2) e um bastão de 1,5m (pode ser um cabo de vassoura). Eu já comecei a fazer, e gostei bastante.

Confira abaixo o tutorial do Ivaldo Bertazzo