Jacob Kiplimo quebra o recorde mundial da meia maratona

Neste domingo, 21 de novembro, Jacob Kiplimo, 21 anos, quebrou o recorde mundial na Meia Maratona de Lisboa (Portugal). O atleta de Uganda cruzou a linha de chegada dos 21km com 57:31, um segundo mais rápido do que o recorde anterior, que era do queniano Kibiwott Kandie, estabelecido no ano passado na Meia de Valência (Espanha).

Vale lembrar que Kandie venceu a última edição da Corrida Internacional de São Silvestre, em 2019, estabelecendo o recorde da prova: 42:59. E Kiplimo foi o segundo, apenas um segundo de diferença. Os dois devem vir para São Paulo disputar a 96ª edição da São Silvestre.

O domingo em Lisboa foi perfeito para Kiplimo, que assumiu a liderança logo no km 3. “A um quilômetro da chegada eu tinha certeza que quebraria o recorde mundial”, declarou o atleta para a equipe da World Athletics (Federação Internacional de Atletismo). Ele explicou que na reta final olhou o relógio e acelerou o máximo que pode. Deu certo, vitória e recorde mundial.

Como muitos atletas africanos, Kiplimo começou a correr na infância para ir à escola. Eram 5km ida e volta. No caminho começou a ver os atletas da elite treinando e logo cedo decidiu ser como eles. Em 2015 competiu sua primeira seletiva e venceu. Era uma seletiva para representar Uganda no World Mountain Running Championships, porém, sua ida foi vetada por conta da idade, era muito jovem. Em dezembro do mesmo ano ele decidiu ir treinar na Itália, com Giuseppe Giambrone. No ano seguinte foi Bronze na pista, nos 10 mil metros rasos, no World U20 Championships, com a marca de 27:26.68. E dois anos depois se tornou herói em Uganda vencendo também nos 10 mil metros rasos o World Cross Country Championships.

Na pandemia, em 2020, voltou a morar em Uganda, em Kapchorwa, com o treinador italiano Iacopo Brasi, e na companhia de seu amigo e também um dos feras do atletismo mundial Joshua Cheptegei. Na Tokyo 20, Kiplimo foi Bronze nos 10 mil metros. Que venha a São Silvestre.

Resultado – Meia Maratona de Lisboa

Feminino:

1 Tsehay Gemechu (ETH) 1:06:06

2 Daisy Cherotich (KEN) 1:06:15

3 Joyce Chepkemoi (KEN) 1:06:19

4 Hiwot Gebrekidan (ETH) 1:08:00

5 Vibian Chepkirui (KEN) 1:08:02

6 Ethlemahu Sintayehu Dessi (ETH) 1:08:16

7 Yitayish Mekonene Agidew (ETH) 1:08:18

8 Jess Piasecki (GBR) 1:09:44

9 Tsige Haileslase Abreha (ETH) 1:10:31

10 Debash Kelali Desta (ETH) 1:11:01

Masculino

1 Jacob Kiplimo (UGA) 57:31

2 Esa Huseyidin Mohamed (ETH) 59:39

3 Gerba Beyata Dibaba (ETH) 59:39

4 Hillary Kipkoech (KEN) 59:41

5 Ibrahim Hassan (DJI) 59:41

6 Milkesa Mengesha (ETH) 59:48

7 Antenayehu Dagnachaw (ETH) 59:48

8 Edmond Kipngetich (KEN) 59:49

9 Isaac Kipsang (KEN) 59:52

10 Solomon Berihu Weldeslassie (ETH) 1:00:00