Jamaica House abre as portas dia 10 de agosto

Atenção corredores! Quem for a Rio 2016 tem passagem obrigatória pela Jamaica House. O comitê olímpico jamaicano está preparando o espaço no Jockey Club do Rio de Janeiro com muita música, entretenimento e toda a vibração positiva da Jamaica que vai contagiar a Cidade Maravilhosa. O espaço será aberto ao público de 10 a 21 de agosto – das 14h as 24h. Aliás Usain Bolt completará 30 anos em 21 de agosto, mesma data da final dos 100 metros.

As atrações incluem apresentações para o trade turístico brasileiro, demonstrações de culinária, aulas de dança, promoções para o consumidor final e recepção para clientes VIPS, além da transmissão ao vivo dos Jogos Olímpicos em telões gigantes.

“Fico muito animado com as possibilidades que a Jamaica House 2016 apresenta para nós. Ela nos possibilitará uma oportunidade de aumentar o número de turistas provenientes do Brasil e também dos mercados circunvizinhos na América do Sul”, destaca o ministro do Turismo da Jamaica, Edmund Bartlett,

“Nós estamos verdadeiramente ansiosos para dividir nossa cultura tão rica e tão diversa com os potenciais visitantes, durante a permanência da Jamaica House no Rio de Janeiro”, informa Paul Pennicook, diretor de turismo da Jamaica. “Nós agradecemos o suporte de muitos parceiros nesta operação, a fim de trazer a Jamaica e tudo o que ela tem a oferecer ao Rio, seja na música, na gastronomia, na nossa cultura ou nos nossos embaixadores esportivos. Para quem estiver de passagem pelo Rio de Janeiro, a Jamaica House é um uma atração imperdível”.

Para completar o escopo de exposições de arte e de fotografia, também haverá a exibição de filmes e documentários com foco na Jamaica. Acontecem ainda apresentações de música ao vivo em todas as noites, com a presença de artistas como Kymani Marley, Luciano, Nature e I-Octane, acompanhados por uma banda de primeira categoria.

Mais informações:

