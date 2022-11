Janela para a Asics World Ekiden Marathon 2022 termina dia 21

Sabe aquela sua amiga que está morando em Portugal, aquele outro que está em Orlando, sua prima que mora em Campinas, seus amigos cariocas e paulistanos, que tal juntar todos para correr uma maratona de revezamento, cada um em sua cidade? Essa maratona existe e a inscrição é gratuita. É a Asics Ekiden World Marathon que é monitorada pelo app RunKeeper.

A janela para correr e se inscrever termina dia 21 de novembro. Já participei dois anos e amei. O mais difícil foi migrar a corrida, monitorada por outros apps para o RunKeeper. Ele se comunica com Apple Watch, Garmin e Fitbit. Mas tem que pedir o acesso pelo RunKeeper antes de correr. E fazer a conexão quando receber o e-mail. O mais fácil é correr logo com o RunKeeper.

Este ano seria a terceira vez que montaria a equipe Corrida para Todos, mas acabo de testar positivo para Covid, e olha que tomei as quatro doses. da vacina. Domingo, durante o GP de F1 – estava vendo pela tevê começou a me dar febre… agora comecei a melhorar, mas estou em quarentena até domingo.

O primeiro passo é a capitã ou capitão criar o time no app e mandar os convites, pode ser para pessoas em qualquer lugar do planeta que tenha internet. E combinar, tem pernas de 5k, de 7k. Tudo pelo app.

Ai cada membro do time se cadastra no app e escolhe a perna que vai correr. No app, no fim da corrida, aparece até linha de chegada e fogos de artifício. Mas nos outros anos, por causa dos GPS de cada celular – dava entre 200 a 700 metros de diferença que cada um tinha que correr a mais. Vale a pena experimentar. Aqui no blog tem os posts dos anos anteriores.

link para se inscrever: https://raceroster.com/events/2022