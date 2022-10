Jaqueline Weber conquista 2 medalhas para o Brasil nos Jogos Sul Americanos

Os XII Jogos Sul-Americanos se encerraram no último final de semana em Assunção, no Paraguai. E a atleta Jaqueline Weber (AMO/FILA/ Languiru/Miller Supermercados/Certel/Saint Gallen) fez bonito. Conquistou duas medalhas para o Brasil: bronze nos 1.500 metros (com recorde pessoal) e a prata nos 800 metros. Agora a atleta entra em um período de férias de cerca de um mês, quando retomará sua preparação para 2023, na qual os principais objetivos serão os Jogos Pan-Americanos e o Campeonato Mundial.

O bronze teve um sabor especial – com recorde pessoal nos 1.500m debaixo de chuva, na quinta-feira,13 de outubro: 4minutos 17 segundos e 50 centésimos. “Estou muito feliz com resultado. Fazer a melhor marca da carreira apesar da chuva e em um evento desta grandeza é muito gratificante. A prova dos 1500metros é minha segunda principal e sabíamos das dificuldades que seria conquistar uma medalha nesta distância. Estou muito bem preparada tanto que consegui quebrar o recorde pessoal hoje, isso fez com que superasse atletas com marcas melhores que a minha e subisse no pódio para trazer esta medalha para o Brasil”, comentou Jaque.

E no sábado, 15 de outubro, Jaque conquistou a segunda medalha para o Brasil, nos 800 metros. Foi a segunda a cruzar a linha de chegada aos 2min8seg 14, sendo superada apenas pela atleta olímpica e favorita Débora Rodrigues, do Uruguai. “Essa prata fecha meu ano com chave de ouro. Uma temporada repleta de resultados muito importantes que começaram no início do ano com a prata no sul-americano indoor, seguido pelas minhas participações em provas no circuito europeu, na qual obtive uma medalha de ouro. Este ano também voltei a conquistar duas medalhas no campeonato nacional e os dois títulos no Brasileiro Universitário. Fecho o ano liderando o ranking brasileiro dos 800 metros pela primeira vez da carreira, o que me traz ótimas expectativas para 2023 e 2024”, relata Jaque.

O treinador Fabiano Peçanha, um dos maiores expoentes do atletismo gaúcho, também comemora:”Conquistar duas medalhas em um evento desta grandeza é algo muito dificil e pouco comum, mesmo entre os maiores nomes internacionais que estiveram lá em Assunção. A Jaque tem se mostrado cada vez mais consistente em suas participações e fechando cada temporada melhor que a anterior. Uma crescente que ainda vai longe”.