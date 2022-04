Jepchirchir garante a vitória da 126ª Maratona de Boston no último quarteirão

A cidade de Boston (EUA) amanheceu maravilhosa nesta segunda-feira, 18 de abril, feriado do Patriota, quando finalmente a Maratona de Boston retornou a sua data tradicional, depois de 1.099 dias. Desta vez com 25.314 corredores de 120 países. E algo inusitado ocorreu nesta 126ª edição: todos os dez primeiros colocados, tanto do masculino quanto do feminino, finalizaram com tempo abaixo do índice olímpico, 2 horas e 9 minutos, e 2 horas e 25 minutos, respectivamente. Ou seja, voaram. Talvez seja o resultado da tecnologia, tanto do treinamentos como dos materiais esportivos. Mas quem roubou a cena foi mesmo a queniana Peres Jepchirchir, campeã olímpica. A etíope Ababel Yeshaneh estava vencendo. Peres se posicionou logo atrás dela, no cangote mesmo. E, a uma quadra da linha de chegada, ela ligou o turbo, ultrapassou a etíope e venceu com o tempo de 2:21:01, meros 4 segundo à frente, o que garantiu os 150 mil dólares da premiação. A segunda recebeu 75 mil dólares.

No masculino venceu Evans Chebet com o tempo de 2:06:51, aliás os três primeiros foram quenianos. O melhor estadunidense na corrida foi Scott Fauble (2:08:52), o sétimo colocado. E a melhor: Nell Rojas, que fez a marca de 2:25:57, com a décima classificação. Entre os amadores estavam centenas de brasileiros, o mais rápido foi Thiago Bianchini (164º – 02: 32:03), e a mais rápida, Marina Passos Ramalhete (177ª – 02:58:03) . E os recordes continuaram intactos: Geoffrey Mutai (Kenya), 2:03:02, em 2011; e Buzunesh Deba (Ethiopia), 2:19:59, em 2014.

Jepchirchir, patrocinada pela adidas, vestiu um conjunto azul claro de bermuda e blusa bem diferentes dos modelos tradicionais, que tem tudo para virar moda entre as corredoras amadoras. Nos pés dela e do campeão o modelo adizero com placa de carbono. “O percurso da Maratona de Boston é muito duro e agradeço a Deus por minha estratégia ter dado certo”, declarou a queniana após sua estreia em Boston. Com esta vitória ela se tornou a primeira mulher a vencer a Maratona Olímpica, de Nova York e a de Boston. E foi a quinta campeã olímpica a vencer Boston. A próxima Maratona Major será em outubro, a de Berlim, que teve a data alterada por conta da pandemia – usualmente ela também acontece em abril.

Feminino

1 Peres Jepchirchir (KEN) 2:21:01

2 Ababel Yeshaneh (ETH) 2:21:05

3 Mary Ngugi (KEN) 2:21:32

4 Edna Kiplagat (KEN) 2:21:40

5 Monicah Ngige (KEN) 2:22:13

6 Viola Cheptoo (KEN) 2:23:47

7 Joyciline Jepkosgei (KEN) 2:24:43

8 Degitu Azimeraw (ETH) 2:25:23

9 Charlotte Purdue (GBR) 2:25:26

10 Nell Rojas (USA) 2:25:57

Masculino

1 Evans Chebet (KEN) 2:06:51

2 Lawrence Cherono (KEN) 2:07:21

3 Benson Kipruto (KEN) 2:07:27

4 Gabriel Geay (TAN) 2:07:53

5 Eric Kiptanui (KEN) 2:08:47

6 Albert Korir (KEN) 2:08:50

7 Scott Fauble (USA) 2:08:52

8 Jemal Yimer (ETH) 2:08:58

9 Elkanah Kibet (USA) 2:09:07

10 Kinde Atanaw (ETH) 2:09:16