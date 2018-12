Joaquim Cruz faz crowdfunding para manter instituto

O Instituto Joaquim Cruz inicia financiamento compartilhado na internet para manter suas ações. A meta é R$ 400 mil. #crowdfunding #CorridaParaTodos

“A nossa campanha, ‘A Corrida Transforma’, traça um paralelo com a minha vida, pois contei com a ajuda de muita gente no início da minha carreira. Agora as pessoas de todo o Brasil podem participar e colaborar com os projetos do nosso instituto. Conto com todos nessa corrida”, pede Joaquim Cruz, medalha de ouro na prova dos 800 metros dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984.

Criado em 2003 pelo campeão olímpico Joaquim Cruz, o IJC – Instituto Joaquim Cruz atua em prol do esporte como ferramenta de inclusão social, ao mesmo tempo que garimpa talentos para o atletismo. Em 15 anos de atuação, acolheu milhares de meninos e meninas do Distrito Federal. Agora, adota a estratégia de financiamento coletivo para cobrir os custos das atividades programadas para 2019. Com o nome “A Corrida Transforma” a campanha vai até o 31 de dezembro e pode ser acessada no site da Kickante ou pelo link (https://www.kickante.com.br/campanhas/instituto-joaquim-cruz-a-corrida-transforma).

É possível doar a partir das R$ 10. A partir de R$ 50 há recompensas, como Pin do Instituto Joaquim Cruz, imãs de geladeira com frases do mundo, caneca com a imagem do uniforme olímpico usado por Joaquim Cruz e um cartão com o autógrafo do campeão olímpico e o ‘kit campeão’, contendo pin, imã de geladeira, caneca e nome na lista de agradecimento dos doadores no site do IJC.

A ideia surgiu de um membro do Conselho Deliberativo, Patrícia Pierre, para buscar outras formas de financiamento para o IJC. A campanha de divulgação tem sido feita pelas mídias sociais do Instituto Joaquim Cruz, com postagens no Facebook e Instagram. Para isso, foi reunido um time de voluntários que conta com fotógrafos, jornalistas, editores, roteiristas, entre outros profissionais.

História – Em 1989, Joaquim Cruz iniciou um trabalho de ajuda a um amigo, Jânio Bezerra, morador de Águas Lindas de Goiás. O apoio consistia em enviar planilhas para que o mesmo pudesse ministrar sessões de treinamento junto aos garotos da região.

Posteriormente, surgiu a necessidade de prover estes atletas com um par de tênis adequado, visto a carência dos garotos e a intensidade dos treinamentos. Cruz passou a trazer, em sua bagagem, pares de tênis seminovos que eram distribuídos aos atletas. Durante uma década esta história se repetiu.

Em 1999, Cruz foi convidado a participar de uma competição de rua no Maranhão. Solicitou dos organizadores uma verba para a aquisição de pares de tênis que seriam distribuídos entre os participantes do evento. Trouxe uma grande mala que foi impedida de entrar no Brasil sob a alegação de os tênis serem novos e de terem a finalidade comercial. Desfeito o mal entendido, Cruz foi perguntado se este episódio inibiria sua iniciativa. Sua resposta foi negativa acrescida de uma decisão: “Da próxima vez vou trazer o dobro e ainda vou fundar o Clube dos DescalSOS”. E assim foi feito.

Em janeiro de 2003 nasceu o IJC – Instituto Joaquim Cruz com a finalidade de estruturar e sistematizar as ações e benefícios do projeto Clube dos DescalSOS/Caixa com o objetivo de participar da construção de uma sociedade mais justa, tendo como inspiração a trajetória de um garoto pobre, de Taguatinga, que encontrou uma oportunidade de mudar sua realidade por meio dos esporte.

O IJC busca a parceria de líderes comunitários que já venham realizando um trabalho com atletismo, possibilitando a ele ampliar e sistematizar os benefícios oferecidos aos atletas.

