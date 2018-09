Joaquim Cruz vai dar a largada da Etapa Ribeirão Preto do Circuito Caixa

Agenda do ícone do atletismo brasileiro inclui palestras na sexta-feira e premiação pós-prova. Corrida de rua será sábado (15/9) à noite. #CircuitoCaixa #CorridaDeRua #BlogCorridaParaTodos

Medalha de ouro na prova dos 800 metros nos Jogos de Los Angeles, Estados Unidos, em 1984, Joaquim Cruz chega à Ribeirão Preto nesta sexta-feira (14) para duas palestras para um grupo de 400 crianças e adolescentes. No sábado (15), ele vai interagir com o público durante a entrega de kits e depois dará a largada da prova, às 19h, no Bairro Olhos D’água, além de participar da cerimônia de premiação, que tornará essa celebração inesquecível.

“Unindo esporte e educação será possível mostrar para os jovens que é possível sonhar e trabalhar para um futuro melhor”, afirma o ex-atleta e integrante do programa Heróis do Atletismo CAIXA. Joaquim Cruz é um entusiasta da ação do esporte como ferramenta de transformação social. Tanto, que mantém um instituto que leva seu nome, no Distrito Federal, em que oferece atletismo e cidadania a meninos e meninas da região, ao mesmo tempo que busca talentos para a modalidade.



Na manhã de sexta-feira, Joaquim Cruz estará na Fundação Educandário (Av. Cavalheiro Paschoal Innecchi, 500) a partir das 9h, onde falará para um grupo de 200 meninos e meninas de 10 a 12 anos. Depois, às 15h, segue para a EMEF Alcina dos Santos Heck (R. Nuporanga, 717 – Jardim Salgado Filho) para ministrar palestra para mais 200 crianças, desta vez com faixa etária entre 7 e 10 anos.

Joaquim Cruz superou a infância pobre em Taguatinga, cidade satélite de Brasília, para se tornar um dos maiores nomes do atletismo de todos os tempos. Conseguiu bolsa para estudar em uma universidade nos Estados Unidos, onde mora até hoje, e construiu uma carreira que incluiu mais uma medalha olímpica – prata nos 800m dos Jogos de Seul/1988. “Quando o atleta não encontra o caminho, ele o constrói até atingir seu objetivo. É preciso acreditar e caminhar, treinando dia a dia, até a conquista”, ensina.

Entre as categorias em disputa na etapa de Ribeirão Preto estão a Elite 10km (masculina e feminina), geral, economiário e por faixa etária. Os atletas amadores podem escolher entre os percursos de 10km, 5km (individual e duplas) e caminhada. A premiação para o campeão da Elite é de R$ 4 mil, tanto para homens como para mulheres. Os segundo colocados recebem R$ 3 mil e os terceiros lugares ficam com R$ 2 mil.

“Ribeirão Preto sempre recebeu muito bem a caravana do Circuito CAIXA e os atletas da cidade prestigiam fortemente o evento. Tenho certeza que em 2018 faremos uma festa ainda mais linda na cidade, tanto para os amadores como para os corredores de elite”, avalia Hélio Takai, diretor da HT Sports, responsável pela organização do Circuito CAIXA, uma realização da HT Sports, com patrocínio da CAIXA Econômica Federal e co-patrocínio da Centauro, com apoio do Governo Federal, Indaiá e Nutry. A etapa de Ribeirão Preto tem supervisão técnica da Federação Paulista de Atletismo.

Próximas Etapas do Circuito de Corridas CAIXA 2018



9ª etapa – 14/10 – Curitiba

10ª etapa – 21/10 – São Paulo

11ª etapa – 25/11 – Brasília

12ª etapa – 08/12 – Goiânia