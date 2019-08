José Eraldo de Lima busca tricampeonato na Uphill Marathon

Tudo pronto para a 7° edição da Mizuno Uphill Marathon, maior maratona de subida do Brasil, que será realizada no sábado, 31 de agosto, na Serra do Rio Rastro (SC), tradicional local da prova de três distâncias (25K, 42K e 67K). O grande destaque é José Eraldo de Lima, que busca o tricampeonato na maratona e detém o recorde da prova: 03:00:56 (em 2018). #uphillmarathon #corridaderua #maratona

A largada será em Bom Jardim da Serra, que também será o local da Uphill Expo, onde acontecerá a retirada dos kits. Além dos 42K, José Eraldo vai disputar o Desafio Samurai (Samurai Battle). Ele correrá os 42K e depois mais 25K. “Em 2017 o maior adversário foi o calor. Ano passado enfrentamos frio e vento. Mas para mim, quanto mais complicado melhor. E em provas duras como esta, o maior adversário é a gente mesmo”, diz o atleta.

A UpHill é realmente um fenômeno. Mesmo sendo dificílima cerca de 10 mil pessoas efetuaram a pré-inscrição para participar do sorteio de 3.100 vagas para a corrida deste ano. E para 2020 as inscrições para o sorteio devem abrir na segunda-feira, 2 de setembro. A Uphill Marathon é a prova-alvo de José Eraldo este ano. Para isso ele vem treinando em dois períodos diários, intercalando corrida, intensidade e musculação, com ênfase no ganho de força. “A cada ano a pressão aumenta, essa corrida tem dimensão grande no Brasil inteiro, pessoas me conhecem através da prova. Com foco e boa preparação, a chance de dar certo é maior, mas a ansiedade aumenta a cada dia nesta ‘contagem regressiva’. Espero fazer uma grande prova e vencer novamente”, conta José Eraldo.

A novidade desta vez é a criação de uma prova curta e sem subidas. Chamada de Mizuno Uphill Warm Up 5K, a prova será realizada na sexta, 30 de agosto, no alto da serra, onde o vento é forte e contínuo. Já voo até banheiro químico de lá. Essa opção foi criada para “animar” os acompanhantes dos corredores, que não têm condicionamento suficiente para encarar a UpHill, que tem inclinação média de 7,5%, elevação de 1.079 metros e 284 curvas.

A Mizuno, além de patrocinadora da prova, apoiará os atletas Flagner Camargo – deficiente visual e atleta amador, que há oito anos participa de corridas de rua e, em sua primeira Uphill irá enfrentar o Desafio Samurai; e Cleiton Tamazzia – corredor desde 2014 e idealizador do projeto Pernas Solidárias que proporciona a cadeirantes a sensação da corrida.

A Mizuno entende que esse desafio deve ser eternizado na mente de cada atleta, afinal, aceitá-lo não é para qualquer corredor. Por isso, a marca contratou uma tecnologia sueca para captar imagens em vídeos de 100% dos participantes em pontos chaves do percurso. A ferramenta faz a edição automática dos vídeos e os mesmos serão disponibilizados imediatamente após a prova para todos os esportistas.

Já na Uphill Expo, a marca desenvolveu uma linha completa de vestuário para a prova e que estará disponível na Uphill Store, bem como os tênis de todas as linhas de performance com até 20% de desconto – na compra de dois pares ou caso o atleta doe um tênis (independente do estado). A Expo ainda contará com ativações para personalização de camisetas e medalhas, além de bar e food trucks, show pós prova com a banda Projeto Z (no sábado 31/8), palestras e mesa redonda, e a Uphill Cultural com venda de livros.

“A Mizuno é uma marca voltada para performance, e reafirma, constantemente, seu convite para as pessoas irem além dos seus limites, sejam eles quais forem. Sendo assim, fazemos questão de patrocinar, praticamente todas as principais provas que acontecem no Brasil. A Mizuno Uphill não poderia ficar fora desse nosso compromisso, afinal é uma das mais desafiadoras maratonas do país. Estamos certos que será um sucesso, e uma experiência inesquecível para os atletas e que ficará eternizada através do vídeo que produziremos individualmente para todos. A Mizuno Uphill é um de ritual de passagem: os participantes entram corredores e saem ninjas, verdadeiros guerreiros.”, diz Eduardo Oliveira, gerente de Marketing Esportivo da Mizuno.

Premiação da Mizuno Uphill Marathon 2019