Joshua Cheptegei quebra o recorde mundial dos 5km

Domingo pra lá de veloz em Mônaco. Cidade conhecida pelo GP de fórmula 1 agora foi o cenário da quebra do recorde mundial dos 5km em corrida de rua. Joshua Cheptegei, fundista de Uganda, baixou em 27 segundos a marca anterior. #recordemundial #corridaderua #blogCorridaparaTodos

Joshua (Nike) cruzou a linha de chegada da 5K Monaco Run com o impressionante tempo de 12:51. Ele não usou coelhos e liderou a prova toda. O atleta é também o recordista mundial dos 10 mil metros. O recorde anterior dos 5K era do queniano Rhonex Kipruto (13:18 – Valencia, 2019). Em segundo lugar, o francês Jimmy Gressier quebrou o recorde europeu, com a marca de 13:18. E em terceiro lugar, Nick Goolab estabeleceu a nova marca britânica: 13:25!!!

Se você gosta dessa distância e tem condições, é bom se inscrever nessa prova em 2021. No mínimo é uma corrida chiquérrima e no máximo, você vai bater seu RP (recorde pessoal).