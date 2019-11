July Ferreira e Anderson Dantas vencem a 1ª Knockout Run

Desde o anúncio de sua realização, a Under Armour Knockout Run causou um certo frio na barriga dos 160 participantes, selecionados pela marca. E neste domingo, 24 de novembro, eles puderam colocar à prova suas estratégias em pleno autódromo Vello Cità, em Mogi Guaçu, no interior paulista. July Ferreira e Anderson Dantas mostraram alta performance na corrida de rua e sagraram-se os campeões da primeira prova da marca realizada no Brasil. #corridaderua #UnderArmour #BlogCorridaParaTodos

Para chegar aos 160 participantes (80 homens e 80 mulheres), a Under Armour foi criteriosa e selecionou alguns dos corredores mais performáticos do país. “Podemos dizer que a Under Armour Knockout Run já é uma prova referência no calendário brasileiro. O que vimos aqui foi uma reunião de grandes atletas de alta performance que buscaram a todo momento atingir seu limite na pista. Parabéns a todos os competidores, em especial aos que chegaram ao lugar mais alto do pódio”, afirmou Thaiany Assad, general manager da Under Armour no Brasil. Os três primeiros colocados de cada categoria ganharam um kit especial com produtos da marca e os dois grandes campeões terão um ano de patrocínio Under Armour.

O formato da disputa acabou com qualquer tipo de zona de conforto. Quem chegou na grande final totalizou 21k percorridos divididos em seis baterias eliminatórias, em disputa inspirada nos grandes competições esportivas de outras modalidades. Além do desafio do formato por si só, a prova contou ainda com alternância de clima. Pela manhã o tempo ameno ajudou os atletas. Na sequência veio a chuva e o vento e, logo depois, o tímido sol elevou a temperatura do asfalto. Isso tudo somado ao desafiador percurso repleto de subidas e curvas, que fez com que fosse necessário bater os rivais e também todas as adversidades.