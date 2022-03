Kipchoge e Kosgei vencem a Maratona de Tóquio

A expectativa era grande para a vitória dos recordistas mundiais na Maratona de Tóquio, disputada neste ensolarado domingo, 6 de março. E não deu outra, os quenianos Eliud Kipchoge e Brigid Kosgei triunfaram mais uma vez e estabeleceram as marcas mais rápidas desta maratona e em todo o solo japonês: 02:02:40 e 02:16:02, respectivamente.

Talvez, se o pelotão masculino que liderava a prova não tivesse se enganado no caminho perto do km 10, o que tirou uns 20 a 30 segundos, Kipchoge poderia ter até batido o recorde mundial. A organização argumentou que foi uma falha dos coelhos, que logo se deram conta do erro. Com esta vitória, do circuito World Marathon Majors, Kipchoge só falta vencer Boston e Nova York.

A última edição desta competição havia sido em 2020, apenas com a presença da elite. Com o agravamento da pandemia a edição de 2021 foi adiada para 2022. No final do ano passado anunciaram que ela seria adiada novamente, mas em fevereiro decidiram pela realização utilizando um rígido protocolo de segurança sanitária. A 10 dias da prova, os participantes fizeram teste PCR e, via app, faziam aferição diária de temperatura e mais teste na véspera da prova. Retirada de kit com horário marcado e largadas em ondas. Máscara obrigatória nas áreas comuns e opcional durante a prova. Não havia guarda-volume e cada um deveria ser responsável por seu lixo. Por conta dessa “quarentena” a maioria dos corredores amadores estrangeiros optaram por correr em 2023.

Eliud correu com um Nike Alphafly branco, modelo que ele ajudou a desenvolver; e Brigid de Nike Vaporfly. “Após ter conquistado minha segunda medalha de ouro olímpica no verão passado no Japão, volto a Tóquio para correr uma maratona forte. E isso o que quero dizer com forte, em 2 horas e 2 segundos, e novo recorde da prova”, disse Kipchoge na coletiva. E acrescentou, que as pessoas têm que sentar e conversar, pois a paz no mundo é assunto de todos nós. Tanto Eliud como Kosgei ganharam 3 milhões de ienes pela quebra do recorde da maratona. Preparem-se, 2022 começou e promete fortes emoções nas maratonas.

Pódio

Feminino

1) Brigid Kosgei (KEN) – 02:16:02

2) Ashete Bekere (ETH) – 02:17:58

3) Gotytom Gebraslase (ETH) – 02:18:18

4) Angela Tanui (KEN) – 02:18:42

5) Hiwot Gebrekdan (ETH) – 02:19:10

Masculino

1) Eliud Kipchoge (KEN) – 02:02:40

2) Amos Kipruto (KEN) – 02:03:13

3) Tamirat Tola (ETH) – 02:04:14

4) Kengo Suzuki (Japão) – 02:05:28

5) Shura Kitata (ETH) – 02:06:12