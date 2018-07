Kipchoge espera quebrar o recorde mundial na Maratona de Berlim

A 44ª edição da maratona na capital alemã será dia 24 de setembro, altimetria plana favorece quebra de recordes mundiais, já foram dez até hoje.

O queniano Eliud Kipchoge (ouro na Rio 2016) foi um dos três fundistas que participaram do Projeto Breaking 2 da Nike e por 25 segundos não conseguiu quebrar a barreira das 2 horas nos 42,195m. Isso deu ainda mais disposição para o atleta que vai correr Berlim, com esse único objetivo. “Eu estive muito perto de quebrar a barreira das 2 horas em Monza. Agora acredito que a BMW Berlin-Marathon será o local perfeito para eu quebrar o recorde mundial”, afirmou o maratonista para a assessoria de imprensa da prova. O atual recorde mundial – 02: 02:57- é do também queniano Dennis Kimetto, batido em Berlim em 2014. Kimetto correu com o Adidas Adios Boost 2 nessa vitória. Conheço muito canela fina que tem um desses guardado só para correr em ocasiões especiais.

Kipchoge corre com o sorriso nos lábios e muita garra. Em 2015 ele venceu Berlim com a palmilha do tênis saindo para fora do calçado com a marca de 02:04:00. Confira como foi clicando aqui. Agora ele vem do desafio da Nike com sangue nos olhos e vai dar muito trabalho para todos os seus rivais. Vai ser uma prova e tanto para assistir. Como Berlim é uma maratona patrocinada pela Adidas e o Kipchoge é da Nike a disputa ficará mais acirrada ainda.

A premiação em Berlim é bem atrativa, 1 milhão de dólares divididos entre os principais competidores de elite, homens e mulheres. Se quebrar o recorde também há uma premiação especial. Dizem por aí, mas a Nike não confirma, que quem conseguisse quebrar a barreira das duas horas no Breaking 2 levaria US$1,5 milhão para casa de prêmio. Aliás, vale lembrar que foi também em Berlim que nosso atleta Ronaldo da Costa bateu o recorde: 02:06:05, em 1998.

Quem está treinado, ainda tem chances de conseguir uma vaga, e presenciar a possível pulverização do recorde mundial. Ainda é possível se inscrever aderindo uma das causas sociais da maratona, a da World Vision. Clique aqui é veja como.

Também tem o aplicativo da prova, primeira vez que fazem. Pode ser baixado gratuitamente, tanto para smartphone – quanto para Iphone. Há dicas para quem vai só torcer e todas as informações para quem vai correr, calculadora para projetar em quanto tempo finalizará a maratona, câmera fotográfica, treinamento, dicas de saúde, promoções dos expositores, mapas, dicas e a possibilidade de assistir ao vivo a performance dos 10 primeiros colocados.

A largada e a chegada são no mesmo local, o corredor dá uma volta na cidade inteira, tudo demarcado certinho. “Prova muito bonita, com torcedores em todo o trajeto e a chegada no Portão de Brandemburgo é emocionante”, conta o treinador Mario Sergio Andrade Silva, educador físico dono da assessoria esportiva Run&Fun, que realizou palestra sobre esta maratona no Mizuno Run Talks. Ele conta que no pós-prova é comum ver corredores europeus se trocarem na frente de todo mundo, por isso não estranhe. O treinador Daniel Neves, da assessoria DPN, que já correu Berlim, recomenda levar luvas, por conta do frio e do vento. “Se esquentar guarde a luva, porque o vento gelado pode voltar”, conta.

No ano que vem a maratona de Berlim será dia 30 de setembro. Tem inscrição garantida homens até 45 anos que corram maratona, comprovadamente, abaixo de 2h45, ou maiores de 45 anos com a marca de 2h55. Mulheres até 45 anos com a marca de até 3 horas, e maiores de 45 anos, com 3h20. Também conseguem se inscrever via operadoras ou parceiros beneficentes, entre 18 de outubro a 8 de novembro deste ano. Fique ligado #corridaparatodos

10 dicas do Mário Sérgio:

1 – correr como treinou e combinou com seu treinador. Mantenha a estratégia. Se treinou para finalizar a prova em 03:30, não é porque uma senhora alemã de 70 anos passou na sua frente que você vai acelerar. Isso não pode acontecer.

2 – não usar nada novo, nem shorts nem tênis nem meia – nada novo. Em 2002, um queniano usou um tênis novinho na maratona de Nova York, que ele tinha acabado de ganhar do patrocinador. O tênis desamarrou três vezes na prova. O cadarço era novidade, mais sintético. Mesmo assim ele ganhou a prova, porém não bateu o recorde por apenas 20 segundos e US$ 100 mil voaram… o tênis mais caro da vida dele. (Rodgers Rop – 02:08:07)

3 – não comer nada diferente.

4 – levar na sacolinha, que vai ficar no guarda-volumes, uma toalhinha e uma camiseta seca. Nunca se sabe como estará o clima logo após a prova.

5 – prepare-se psicologicamente para o desafio. Corra a primeira metade com a frieza de um cientista e a segunda, com a emoção de um artista. Atenção, quando vir o Portão de Brandemburgo ainda tem mais 200 metros até a chegada.

6 – na primeira maratona a meta sempre é chegar bem e Berlim favorece isso.

7 – tem duas maneiras de se terminar uma maratona: com fome ou sem fome. Alguns chegam enjoados de tanto gel, isotônico. Neste caso, chegue e coma uma frutinha. E quem chegar com fome vá comer.

8 – único ponto negativo é a hidratação. Todos são do lado direito e muitos corredores literalmente param para se hidratar.

9 – deixe tudo preparadinho no dia anterior para não esquecer nada. Acorde cedo, vá ao bainheiro antes de ir para prova.

10 – comemore no final. Pode ser com cerveja, mas não logo depois por que não cai bem. Tem cerveja na chegada. Sugiro hidratar primeiro. Maratona não é trivial, tem que comemorar! Maratona sempre é difícil e tem que ser realmente comemorada, independentemente do resultado.