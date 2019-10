Knockout Run terá qualifying dia 5 de novembro

A corrida com este nome imponente está marcada para 24 de novembro e será realizada no Autódromo da Velocità, em Mogi-Guaçu (SP), pista particular muito elogiada pelos motociclistas. Na noite de 8 de outubro, os 160 corredores amadores convidados para esta corrida, maior parte deles formada por influencers digitais e triatletas, tiveram o briefing da Under Armour Knockout Run no Museu da Casa Brasileira, no nobre bairro dos Jardins, na capital paulista. A marca não está economizando e já vestiu a galera literalmente da cabeça aos pés. A corrida promete ser de primeira, vai ter até qualifying em pista de atletismo, marcada para 5 de novembro, onde 16 participantes já vão para repescagem. #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

No Qualifying eles terão que correr duas baterias de 1.200m. A pista de atletismo do Estádio Ícaro de Castro Melo (no Complexo do Ginásio do Ibirapuera) tem 400m, ou seja, vão dar três voltas na pista em cada bateria. Parece pouco, mas não é. Na verdade, eles vão dar dois tiros de 1,2km, já que ninguém vai querer sobrar para repescagem e virar meme na sequência nas redes sociais. Os 52 melhores tempos vão montar as baterias do dia da corrida. Os oito piores tempos vão direto para repescagem. Como a prova é de performance, é bom acelerar já no Qualifying.

Eduardo Aguiar, responsável pela Comunicação da Under Armour, foi bem didático. Explicou que a corrida será uma meia maratona (21Km) dividida em seis baterias. E Áudrio Magalhães, gerente de Marketing Esportivo da marca, acrescentou que pesquisas globais indicam que 43% dos corredores amadores buscam melhorar a performance, e a Under Armour está focada nesse nicho.

Como Aguiar disse, no dia da corrida vão ser seis baterias eliminatórias, e cada bateria terá 3,5km (uma volta na pista), com uma subida inicial forte. Para ter chances de vitória, o corredor sempre terá que ser melhor que outros cinco. Ou seja, o psicológico vai ser fundamental. O formato inédito foi inspirado em competições de moto velocidade, vôlei e até surfe. Aliás, participaram da apresentação Allan Menache, preparador físico dos campeões mundiais de surfe Gabriel Medina e Adriano Mineirinho, e o ex-piloto da Moto GP Alexandre Barros.

“Em uma prova como essa vai vencer não só quem tiver o melhor preparo físico, mas sim o melhor preparo mental e a melhor estratégia. Cada intervalo de bateria será um teste para todos, assim como é no surfe. Será uma novidade para todos e isso exige uma preparação específica”, afirmou Menache. “Um surfista do nível do Medina, por exemplo, sabe dosar suas manobras nas primeiras baterias para chegar fisicamente mais preparado nas etapas finais de cada competição. Qual será a melhor estratégia para os participantes da Under Armour Knockout Run?”, deixou no ar o responsável por revolucionar a preparação física no surfe brasileiro.

Já para Alex Barros, maior piloto brasileiro de moto velocidade da história, conhecer o circuito e os seus detalhes é ponto chave. “Antes de cada corrida eu percorria o circuito correndo a pé, para chegar mais preparado para a prova, conhecer o traçado de cada curva. Os competidores da UA Knockout Run não terão essa oportunidade, mas com certeza quem estudar melhor o circuito, as suas curvas e a altimetria chegará mais confiante”, observou. “Além disso, numa prova como essa saber entender o momento de seu adversário é fundamental. Se sentir que ele está cansado, que perdeu confiança, é hora de acelerar e ganhar a posição”, aconselha o campeão.

Como é uma corrida nova, com regras complexas, quem tiver dúvidas deve encaminhar e-mail para duvida@knockoutrun.com.br Toda sexta-feira vão enviar todas as dúvidas respondidas para os 160 competidores.

Bruno Vicari, da ESPN Brasil, foi o mestre de cerimônias do evento e vai ser o nobre e respeitável representante da imprensa. Vou torcer por ele no masculino. No feminino minha torcida vai para a Flávia Vinha, do perfil do Insta Corro Pra Descansar. Nossos filhos estudam juntos e ela é super dedicada e disciplinada. Mas só há feras nesse seleto grupo garimpado pela marca – 80 homens e 80 mulheres. Entre eles estão Harry Thomas Jr (Blog do Harry), Antonio Colucci (Sempre Correndo), Gustavo Maia (Canal Fôlego), Osanita (Projeto Massa Magra), Edu (Canal Tênis Certo), Karina Teixeira (Corredora da Vida Real) – e por aí vai. Confesso que não quero perder esse pega por nada. Eu corro desde os anos 90, mas um histórico de lesões me impede de participar de uma competição focada em performance.

Corrida de rua é um troço muito doido. Diferentemente de outros esportes, a galera que gosta do esporte acaba praticando também, alguns levam bem a sério, e acabam criando blogs, canais no YouTube e milhares de perfis no Instagram. Imagine o Robson Morelli, o Antero Greco, o PVC e o Juca Kfouri treinando futebol pra valer, e fazendo mais sucesso que o Neymar e o Messi com o público. É isso que rola na corrida de rua. Entre os corredores brasileiros, a atleta amadora Valery Mello é muito mais conhecida por ser Youtuber e Instafitness do que a Adriana Aparecida da Silva, que é atleta de elite e bicampeã pan-americana. A primeira tem 160 mil seguidores, a segunda, 10 mil seguidores. Loucura total dos tempos virtuais.

Mas vamos a Knockout Run. Adorei esse nome. A Under Armour vai levar os 160 participantes na véspera da competição, hospedá-los e alimentá-los. E ainda vai ter premiação para a campeã e para o campeão: uma ano de patrocínio de equipamento da marca. Olha, tem muito atleta da elite que está sonhando com isso. Desejo boa sorte e ótimos treinos a todos! E parabéns a marca por essa iniciativa! Que venham mais edições! A corrida de rua brasileira precisa de eventos deste calibre.