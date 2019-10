Knockout Run: uma meia maratona para 160 amadores de “alto rendimento”

Uma corrida de 21 km, dividida em baterias eliminatórias e que unirá velocidade, estratégia, força física e mental. Com esses ingredientes a Under Armour apresenta a Knockout Run, sua primeira corrida proprietária no Brasil. #performance #corridaderua #meiamaratona #blogCorridaParaTodos

“A Under Armour tem em seu DNA a melhora da performance humana e com a Under Armour Knockout Run queremos testar os limites físicos e mentais dos participantes. As pessoas selecionadas foram escolhidas devido a seus históricos de excelência na corrida. Agora terão pela frente um desafio inédito em um lugar onde poderão mostrar toda sua preparação em busca do melhor desempenho. Esse é mais um passo que a marca dá para se conectar ao corredor de performance no Brasil”, afirmou Audrio Magalhães, gerente de marketing esportivo da empresa no Brasil.

A prova reunirá 160 atletas amadores de alto rendimento no dia 24 de novembro, e o local escolhido para este desafio foi o autódromo Velo Città, localizado em Mogi Guaçu (SP) e tradicional reduto de quem tem na velocidade uma motivação para seguir no esporte.

Ao contrário da grande maioria das provas do mercado, o adversário não será apenas o relógio, mas sim os próprios competidores rivais, trazendo o formato eliminatório e a competitividade presente nos eventos esportivos mais importantes do planeta. Vão ser seis baterias eliminatórias de 3,5 quilômetros cada (masculina e feminina), consagrando o homem e a mulher de maior performance ao longo de toda a competição.

O regulamento, formato e detalhes técnicos da competição serão apresentados aos 160 competidores, convidados exclusivos pela marca, em um evento de lançamento a ser realizado no próximo dia 8, em São Paulo. Depois conto tudinho aqui no blog.