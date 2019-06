Largada da Maratona do Rio muda para o Aterro do Flamengo

Uma das melhores maratonas do calendário nacional, que tradicionalmente larga do Recreio dos Bandeirantes teve que alterar completamente o trajeto para garantir segurança aos participantes.. A maratona está marcada para 23 de junho às 5h30 e a meia maratona será na véspera, do Leblon, às 6h30. #maratona #MaratonadoRio #corridaderua #BlogCorrridaParaTodos

As mudanças do trajetos das corridas de rua foram necessárias por conta da interdição da Avenida Niemeyer por determinação judicial atendendo um requerimento do Ministério Público, após os constantes episódios de deslizamentos na via. “Não podemos de forma alguma colocar os corredores em riscos e nem esperar por mudanças em decisões judiciais. Não estamos medindo esforços para entregar a melhor experiência para os corredores e para a cidade. Sabemos de todo o esforço e dedicação feito por quem vai participar das nossas provas”, afirma Claudio Romano, CEO da Dream Factory que organiza a prova junto a Spiridon Eventos.

Em um trabalho conjunto da organização da Maratona do Rio com os órgãos públicos (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e CET-Rio), as mudanças foram definidas e os percursos seguem aferidos e homologados pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF).

Novo Percurso: Para aos atletas que irão correr os 42km, no dia 23 de junho, a largada será às 5h30 no Aterro do Flamengo. Após a largada, os atletas irão em direção ao centro da cidade, relembrando um percurso histórico, que também foi explorado nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Logo, os participantes irão passar pela Marina da Glória, Monumento dos Pracinhas, Praça XV, Igreja de São José, Candelária, Pira Olímpica, Centro Histórico e Boulevard Olímpico mantendo a rotina de cartões postais da cidade, o que é uma tradição da Maratona do Rio. Na sequência, a prova volta para o Aterro, seguindo para Copacabana e Ipanema até fazer a volta no final da praia do Leblon, para retornar em direção ao Aterro, passando também pelo Leme no trajeto de volta.

Na Meia Maratona, que será realizada no dia 22 de junho, a largada será às 6h30 no final da praia do Leblon e seguirá pela orla para Ipanema, Copacabana, Centro Histórico e retornarão para o Aterro do Flamengo. Com as mudanças, a altimetria das provas também diminui. A prova será mais rápida.

Muda o local da largada nas corridas de 5k, 10k e Kids, que continuam na região do Aterro do Flamengo. As provas de curta distância (5km e 10km) seguem no Aterro do Flamengo, com horário de largada a partir de 8h. As duas provas largam próximo as ruas Barão do Flamengo e Almirante Tamandaré na pista mais próxima do mar, no sentido Zona Sul – Centro. Os 5km vão até o MAM e retornam, enquanto os 10km farão o retorno no túnel Marcelo Alencar. A Maratoninha Gloob, também permanece no Aterro do Flamengo, com horário de largadas a partir de 8h.

“Nosso maior compromisso é que seja garantida a qualidade técnica para os corredores, uma marca registrada da Maratona do Rio em todos esses anos. Alteramos o percurso para garantir a segurança dos corredores, mas não perdemos a excelência e a essência do evento. Os novos percursos vão explorar outros cartões postais da Cidade, mantendo a qualidade da prova. Essa é a 18º edição da prova e temos certeza que vamos escrever juntos mais um capítulo bem-sucedido dessa história”,argumenta João Traven, sócio da Spiridon Eventos.