Laurindo Nunes irá participar da Comrades, a mais antiga ultramaratona do mundo

A Comrades Marathon é a ultra mais antiga do mundo, tem cerca de 90km em aclive, da prefeitura de Pietermaritzburg até o Moses Mabhida Stadium, em Durban, na África do Sul. Essas duas cidades pertencem à província de KwaZulu-Natal e a população enche as ruas, fazendo uma torcida incrível. A primeira edição foi em 1921, com 34 participantes, sendo que apenas 14 cruzaram a linha de chegada. Tem ano que a corrida desce, como este, e em outros o percurso é no sentido inverso, subindo. A próxima edição da “Corrida dos Heróis”, um de seus apelidos, será dia 28 de agosto, feriado lá, e entre os inscritos está o fundista brasileiro Laurindo Nunes, atleta da FILA, que concedeu entrevista exclusiva para o Blog Corrida para Todos.

Laurindo é referência no esporte e, atualmente, se dedica em provas de rua, onde vem conquistando ótimos resultados. Em 2014 terminou na sexta colocação no Circuito Caixa de corridas de rua, o maior Brasileiro, que é organizado pela CBAT (Confederação Brasileira de Atletismo). Laurindo é tricampeão dos Jogos Universitários Brasileiros (JUB’S), títulos conquistados em (2014,2015 e 2016). Em 2017, o atleta demonstrou que tem condições de obter o índice Olímpico ao vencer a São Paulo City Marathon, com a marca de 2:20:09; encerrando assim na quarta colocação do ranking brasileiro de maratonas. Com foco em seu desempenho, o atleta contribui ativamente no desenvolvimento dos calçados esportivos da FILA, para diferentes modalidades do running.

Laurindo vai embarcar para a África do Sul dia 22 de agosto. O recorde masculino da Comrades é 5:18:19, estabelecido por David Gatebe (África do Sul), e o brasileiro treinou para finalizar em 5:40:00, o que já lhe garante uma colocação entre os dez primeiros. Nunca um brasileiro venceu a Comrades, quem chegou mais perto foi a ultramaratonista Maria Auxiliadora, que foi 4ª em 1999; e 5ª em 2001.

Por que a Comrades?

Laurindo Nunes – Eu escolhi a Comrades pela história da prova, toda tradição e rituais de largada, pelo envolvimento da população. A cada vídeo que assisto sobre a prova, mas eu quero viver essa experiência, além do desafio de tentar algo novo, sentir o frio na barriga em cada treino, o que me fez evoluir ainda mais como atleta.

É a primeira vez? Qual a expectativa com a prova, uma das mais duras do calendário?

Laurindo Nunes – Essa será minha primeira vez na Comrades e será minha primeira em ultramaratona oficialmente. Minha expectativa é correr essa dura prova entre 5 horas e 40 min a 5 horas e 50 minutos. E assim me tornar o primeiro brasileiro homem a ganhar a medalha de ouro, que é dada para os 10 primeiros colocados. E assim me juntar a nossa grande Maria Auxiliadora, nossa única medalhista na Comrades do Brasil.

Como estão os treinamentos?

Laurindo Nunes – A ultramaratona, para mim e meu treinador Antônio Donizete Horbach, é algo novo. Então estudamos muito os principais nomes da modalidade, atletas da atualidade e os que já fizeram história, caso do nosso grande Valmir Nunes recordista mundial dos 100 km. Os treinos foram duros e exaustivos, mas consegui me adaptar aos volumes, até o momento percorri mais de 4100 km e me sinto preparado para percorrer os 89 km da Comrades 2022.

Quais os principais desafios para quem pensa em incluir a Comrades como uma das metas?

Laurindo Nunes – O primeiro é uma boa gerência do tempo, os treinos demandam muito tempo, tanto em corrida quanto em fortalecimento para preparar a musculatura para a distância. Uma outra parte importante é a mental, criar um sentido para tudo isso é fundamental pois são quase 90 quilômetros.

Com qual tênis você vai correr lá, e por que?

Laurindo Nunes – Estarei com dois modelos, o Fila Float Maxxi, que o tênis que mais me acompanhou nessa preparação – percorri mais de 2100 quilômetros com modelo. Ele é o tênis perfeito para esse tipo de prova, trazendo amortecimento, retorno de energia além de muita estabilidade e conforto. Além disso, esse tênis me traz muita segurança para esse desafio de percorrer quase 90 quilômetros. A minha segunda opção será FILA Racer Carbon, em caso de chuva, com cabedal mais leve, retendo menos água e aliado com placa de carbono, que traz mais propulsão.