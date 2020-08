Livro reúne os perigos e emoções de correr o Tor des Géants, uma ultras maratonas mais difíceis do mundo

Apaixonado pelo esporte que o leva a trilhas e montanhas de todo o mundo, o renomado ultramaratonista paulista Sidney Togumi, consultor para as provas de trail running da Confederação Brasileira de Atletismo, reuniu no livro “Gigante – 330km correndo pelo Valle D´Aosta”, sua experiência em duas edições do Tor des Géants, uma das ultra maratonas mais difíceis do mundo, que rodeia o Valle D´Aosta.

Togumi competiu nas edições de 2016 e de 2018. Conseguiu superar privação de sono, solidão, alucinações, cansaço, altitude, só alguns dos desafios dessa emblemática e linda prova de trail running, disputada tradicionalmente em setembro com a presença de 800 atletas. A largada é realizada em Courmayeur, aos pés dos Alpes italianos. Até a chegada são 27 mil metros verticais acumulados. E, com sorte , é possível avistar os gigantes do Tor dês Géants: o Mont Blanc, o Gran Paradiso, Cervino e Monte Rosa. O objetivo da maioria dos participantes é concluir a prova, que pode durar 150 horas, correndo, caminhando, dia e noite, sob chuva, sol e escuridão. É necessário muito cuidado. Pensar na logística, fazer um planejamento prévio minucioso para ser capaz de transpor barreiras físicas e psicológicas impostas pelo corpo e mente, mais até do que da organização da corrida.

A narrativa de Togumi inspira atletas de montanha, profissionais de negócios e todos aqueles em busca de motivação. “Gigante – 330km correndo pelo Valle D´Aosta” (R$ 44) é um convite para uma leitura prazerosa, repleta de reflexões internas. O livro tem patrocínio das marcas On Running e Sigvaris Group; e apoio da Milk Comunicações, Adventuremag e Upfitrail.

3 PERGUNTAS PARA TOGUMI

O que o motivou a escrever este livro?

Sidney Togumi – Eu resolvi escrever o livro pois muitos amigos e alunos me incentivavam e “cobravam” a escrever sobre as minhas experiências em provas e desafios de longa duração que tive oportunidade de participar no decorrer dos anos. No entanto, nunca havia me visto escrevendo um livro. Em 2018 com a produção do documentário sobre o Tor des Géants e o mesmo sendo aceito pelo Festival Rock Spirit esse pensamento mudou e resolvi então colocar no papel algumas histórias no papel. O principal objetivo é transmitir ou tentar transmitir quais são os principais desafios que encontramos nesse tipo de competição e quem sabe auxiliar ou inspirar as pessoas no seu cotidiano afinal o Togumi que participou do Tor é o mesmo Togumi, treinador, filho, cidadão.

É seu primeiro livro? Em quanto tempo o escreveu?

Sidney Togumi – Foram aproximadamente 10 meses entre as primeiras linhas até a chegada o livro impresso na minha casa. O mais difícil foi organizar as ideias pois eu não lembrava dos fatos em ordem cronológica e por essa razão decidi escrever sobre os principais desafios do Tor des Géants e em cada capítulo trago fatos tanto da minha participação no ano de 2016 quanto de 2018. Outra dificuldade foi driblar a procrastinação.

Qual foi sua classificação nas duas edições que participou ? Pretende repetir a dose no ano que vem? Qual sua próxima ultra?