Loucuras da Black Friday

Conferi para vocês os descontos dos principais sites multimarcas, quase todas as ofertas não cobram frete e pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Há bons descontos, mas fique ligado para não comprar o tênis do tamanho errado, a numeração de cada marca tem um tamanho diferente. Por isso, meça seu pé com a fita métrica e cheque o tamanho por centímetros. Para acessar o site da loja, basta clicar no nome do tênis.

Vamos ao que interessa que as ofertas valem só hoje, 25 de novembro de 2016.

Centauro – 3.900 produtos com até 70% de desconto e 12 vezes no cartão de crédito. sem juros; e a maioria dos produtos com frete grátis. Mizuno Wave Profecy 4 Lamborghini masculino preto por R$ 999,99; Wave Prorunner 19 feminino(foto acima) R$399,99 e masculino mesmo valor. Asics Gel Cumulus 18 masculino por R$ 399,90; o Gel Nimbus 18 masculino R$599,99 e o feminino mesmo valor; Gel Sendai 3 feminino por R$ 539,99; o Gel Kinsei 6 pelo mesmo valor. Adidas Pure Boost X feminino por R$ 439,99; o Energy Boost 3 feminino por R$449,99 e o masculino mesmo valor. Nike Air Zoom Structure 19 masculino por R$ 349,99 e feminino igual valor.

Netshoes – 20% de desconto em todo o site. Asics Gel Nimbus 18 masculino está 9 centavos mais barato que a Centauro – R$ 599,90, pode parcelar em 10 vezes. Aqui tem estampas mais bacanas (foto acima) no Gel Nimbus 18 feminino, mesmo valor do masculino. Mizuno Wave Creaction 17 feminino por R$ 489,90 e o masculino mesmo valor, mas só tem 38, 39 e 40; tem também o Wave Sayonara 3 masculino por R$349,90.O Wave Profecy Lamborghini, vermelho, está por R$ 949,90. Asics Gel Quantum 360 masculino por R$ 599,90 e tem numeração até 45!! Olympikus Faster 4 masculino por R$ 199,90; e o Rio 4 feminino por R$ 159,90.

Decatlon – todo site com frete grátis, produtos com até 76% de desconto e retire na loja e ganhe um cartão presente de R$ 20. Asics Gel Kayano 23 masculino por R$ 699,99 e feminino, mesmo valor. E o trilha Runnegade, apenas no 39, por R$ 399,99.

Kanui – descontos até 80%, maioria do site com frete grátis. Asics Gel Quantum 360 feminino R$564, 99; Puma Speed 300 Ignite por masculino R$ 334,99; Puma Ignite Dual feminino por R$ 354,89; Puma Ignite Dual Proknit masculino por R$ 534,99; Fila Kenya Ribbons Kamba feminino por R$ 164,99; Rebook Zpump (aquele da bombinha) Fusion 2.5 masculino por R$ 524,99; e o feminino está mais barato R$ 411, 99; o de trilha All Terrain Super feminino R$ 469,99 está por Mizuno Wave Viper masculino por R$ 879,99; Adidas Performance Adipure feminino R$ 372,99.

Com esses valores na palma da mão, de repente, vocês leitores do litoral norte paulista que tanto me pedem ofertas, dá para negociar nas lojas físicas. Boas Compras!! #corridaparatodos