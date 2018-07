Love is in the air

Dia dos Namorados está recheado de ações no Instagram para corredores: ganhe descontos. duffel, relógios…

Ela merece

Quer deixar sua namorada mega feliz neste Dia dos Namorados? A Suunto Brasil fez uma promoção bacana. Você compra o Suunto Spartan Sports Wrist HR Sakura (R$2.700), que tem GPS e monitor cardíaco integrado, bússola, altímetro no relógio com touchscreen em 10 vezes sem juros! Basta comprar online e usar o cupom DIA DOS NAMORADOS. Clique aqui. Esse relógio é feito a mão na Finlândia e é resistente a água – até 100m. Indicado para corrida, natação e triatlo. No modo treino a bateria dura oito horas e no “power safe”, 12h. #euquero!!!

#NeverStopLoving

The North Face também entrou no clima do Dia dos Namorados e lançou um concurso cultural. Para participar basta fotografar sua aventura em casal e postar no Instagram usando a hashtag #NeverStopLovingTNF. Aí, basta engajar os seus amigos, somar pontos e retirar seu prêmio! O concurso termina dia 30 de junho e cada pessoa pode mandar até cinco fotos. Ah, o perfil tem que ser público. Com 1.500 pontos você leva duas malas de viagem Base Camp Duffel (size P) e com 1 mil pontos o prêmio são duas necessaries BC Travel Canister *size G). Você ganha 50 pontos a cada post mais 1 ponto por like. Post repetido ou “copiado” de outra pessoa não vale. Para acompanhar os seus pontos e fazer o resgate dos prêmios, clique aqui.

Sua criatividade vale um TomTom3

Por conta da Maratona do Rio, a TomTom vai levar um grupo de corredores/influencers para uma expedição na Cidade Maravilhosa, mas quem vai ganhar o presente é você – aqui vale para quem está livre, leve e solto também. Explico melhor, lançaram o concurso cultural #queromeutomtom3. O dono da foto e frase mais criativa postada no Instagram vai levar um TomTom Runner 3 para casa. Para participar tem que ter conta pública no Instagram e fazer a postagem até 13 de junho com as seguintes hashtags: #queromeutomtom #expedicaotomtom e #tomtombrasil. O vencedor será divulgado dia 15 de junho no Insta. Este relógio com GPS custa entre R$ 1 mil (báscio) e R$ 2.500 (cardio), dependendo do modelo. Já estou pensando no meu post, meu relógio quebrou e não tem conserto e cansei de treinar usando celular….

#MovimenteSeuAmor

A O2 Corre Brasil está dando 50% de desconto na segunda inscrição para a mesma corrida. Ai, um incentivo e tanto para colocar seu namorado/a pra correr – rsrsrsrs! Ah opções em 15 cidades e o desconto vale para comprar efetuadas até o Dia dos Namorados no Kit Básico. Clique aqui.

Sangue novo na pista

Programa bacana para ir com o namorado/a neste finde. A nova geração de velocistas marca presença no Troféu Brasil, em São Bernardo do Campo (SP). É de graça, de sexta a domingo na Arena Caixa (Rua Tiradentes, 1840, na Vila do Tanque). Eu vou todo ano conferir os 100m, 200m e também as provas de fundo, de 10 mil metros rasos e os 5 mil metros. No 100m masculino temos dois corredores sub-20. O paulista Paulo André de Oliveira (foto), 18 anos, que venceu o GP Brasil Caixa, com 10.23, tempo que lhe garante a liderança do Ranking Nacional Absoluto da prova, e o carioca Derick de Souza Silva, 19 anos, com 10.35, quinto lugar na lista. No 200m o destaque é o mato-grossense Aliffer Junior dos Santos, 20 anos, 3º lugar na lista, com 20.82, marca alcançada a 30 de abril, em Campinas (SP). No feminino, o destaque dos 100m e 200m é a carioca Vitória Cristina Rosa, 21 anos. Qualificada para o Campeonato Mundial de Londres, ela lidera o Ranking Nacional dos 200 m, com 23.09, marca obtida no GP Brasil, no último sábado. Está em segundo lugar nos 100 m, com 11.38. A final do 100m feminino é na sexta às 15h45. O masculino é em seguida, às 16h. Dos 10 mil é logo depois, às 16h50 e 17h40. A final dos 200m é domingo às 15h e 15h15. E a final dos 5.000m é também domingo às 16h e 16h25. Clique aqui para conferir toda a programação.

Na Prateleira

Acaba de sair nos EUA dois livros sobre Sanya Richard-Ross: “Chasing Grace” e “Run With Me” . A atleta jamaicana naturalizada americana, campeã dos 400 metros rasos (4 medalhas de ouro olímpicas), conta como a corrida mudou sua vida, pra melhor. Se alguém for pra gringa traz pra mim, please! 🙂

Aumenta o som DJ

Neste sábado o velocista mais amado do Brasil e detentor do recorde sul-americano dos 100m, Robson Caetano comanda as picapes do Gengibre Carioca (Rua Erico Veríssimo, 1.100), na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro-RJ). A partir das 19h. Vai rolar muito R&B e soul. è pra dançar a noite inteira!!!!

Pisante novo da Puma

Ótima opção de presente também. É o Puma Speed Ignite Netfit (R$700), o apelido nas redes sociais é #LaceUp – tem um modelo azul com cadarço vermelho que é incrível (foto acima). O Usain Bolt já está usando. O lançamento foi dia 7 de maio em Nova York. Cabedal com trama bem aberta se adapta a qualquer formato de pé. É o cadarço que vai dar o apoio certo. Tem como se fosse uma meia, como em alguns modelos com tecnologia flyknit da Nike. Segundo infos do fabricante, o Netfit é um sistema de personalização de amarração que se adapta a diversos formatos de pé, oferecendo ajuste seguro e confortável para todos os tipos de corredores. Alô, Alô Puma!! #QueremosTestar!!!

#EuEstoucomaNatureza

Cerca de 5 mil corredores marcaram presença na 10ª Maratona das Cataratas no último domingo. Entre eles um grupo paulistano de 24 pessoas, do time East Fitness Race, que sempre estão a procura de corridas em locais diferentes, com níveis distintos de quilometragem e dificuldade. Adoraram a experiência. Teve até lançamento de campanha da ONU #EuEstouComaNatureza. Venceu os 21k o paraguaio Orlando Javier, com 1:12:52. “A natureza do Parque Nacional do Iguaçu foi o combustível para chegar até o final, e chegar bem”, revelou. Já a corredora Aline Esperança comentou que correr neste lugar foi um privilégio. “A prova foi excelente, muito bem organizada e ajudou muito na história de superação do nosso grupo, ‘Todos pelo Nicolas’, que apoia um amigo corredor que luta contra o câncer”. Ano que vem a maratona será dia 3 de junho. Programe-se!

IronMan no Mizuno Run Talks

No sábado, o atleta Santiago Ascenço, o organizador do IronMan Carlos Galvão e o treinador Kim Cordeiro deram todas as coordenas para quem vai participar, ou pretende um dia, completar o IronMan 70.3 na Cidade Maravilhosa. Mas quem roubou a cena foi o próprio IronMan!!! Semana que vem conto tudo aqui no blog. O próximo Run Talks será incrível. Dia 18 de junho sobre as maratonas de Berlim e Chicago, fique ligado no Facebook da marca para se inscrever.