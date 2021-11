Luiz Antônio dos Santos, nosso maratonista de aço, morre aos 57 anos

Correndo na manhã deste domingo, 7 de novembro, soube por um amigo da partida de Luiz Antonio dos Santos, 57 anos, vítima de um enfarte fulminante na véspera, em Taubaté. Ele foi bronze no Campeonato Mundial de Atletismo de Gotemburgo (1993 – 02:14:49), bicampeão da Maratona de Chicago (1993- 02:13:14 e 1994 – 02:11:16) e campeão da Maratona de Fukuoka (1995 – 02:09:30), entre outras. Ele nasceu em Volta Redonda (RJ) e morava em Taubaté (SP). Ele começou a treinar na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) e ganhou uma biografia escrita pelo professor Anselmo José Perez, chamada “O Maratonista de Aço: A História de um Atleta Brasileiro”, publicada em 2019.

Luiz estreou em maratonas com o pé direito em Blumenau (SC) em 1993, aos 29 anos, com o tempo de 02:12:15, quebrando o recorde sul-americano da distância à época. Seu nome, lavrado no asfalto com muito esforço, disciplina e dedicação, é referência internacional. Aposentado das competições se tornou um dos melhores treinadores de maratona do mundo e, desde 2007, ele começou um intercâmbio de sucesso com atletas quenianos. Um ano depois fundou sua equipe LUASA (sigla para Luiz Antonio dos Santos). Vinha colecionando uma vitória atrás de vitória nas principais corridas de rua pelo país até a pandemia. Ele mesmo voltou a correr, para manter a forma e ganhar saúde. Todo ano a gente batia um papo gostoso na Maratona do Rio, o último foi em 2019, estava ansiosa para encontrá-lo no próximo domingo. Aqui no blog publiquei algumas entrevistas com ele, esta é uma delas: “Vitória queniana com sabor brasileiro”. Descanse em paz amigo!

Nota de falecimento da LUASA:

“Luiz, que tinha 57 anos de idade, faleceu na manhã deste sábado, 06/11/2021, vítima de um enfarto. Seu velório em Taubaté acontecerá na noite deste sábado, até 00h00, no Velório Municipal, localizado na Travessa São Benedito, 172 – Jardim Eulália. Como atleta, Luiz Antônio dos Santos venceu cinco maratonas, dentre elas a de Chicago e a de Fukuoka, além de diversos resultados de grande destaque nas provas nacionais e internacionais, chegando a disputar os Jogos Olímpicos de Atlanta e o Campeonato Mundial de Atletismo de Gotemburgo, em 1995. Fundou a Luasa Sports em 2008, na cidade de Taubaté (SP), que escolheu como morada e estabeleceu sua vida familiar e profissional, como treinador e dirigente esportivo.Neste momento de profunda dor e tristeza, confortamos os familiares, e os incontáveis atletas, treinadores, apoiadores e amigos que estiveram ao lado de Luiz Antônio em sua jornada.”

Confira abaixo a vitória sensacional de Luiz Antonio dos Santos na Maratona de Fukuoka (Japão) em 1995: