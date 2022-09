Luiz Trequim quebra o recorde dos 250 km da Caminhos de Rosa

Na miúda, como bom mineiro, o ultramaratonista Luiz “Trequim” (Luiz Claudio Fernandes dos Santos) colocou o staff da Caminhos de Rosa literalmente para correr. Depois de competir nos 300km de pedal percorrendo o cenário da obra “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, daí o nome do evento esportivo; ele foi correr a distância máxima: 250km, e terminou quase duas horas à frente do segundo colocado, estabelecendo o novo recorde – 36 horas e 15 minutos! O recorde anterior era de 37 horas. A ultramaratona no sertão mineiro teve a largada em 8 de setembro.

A motivação deste campeão é o amor, é poder ajuda alguém, doar seu tempo para quem mais precisa, organizando campanhas de doações de alimentos envolvendo os desafios das ultramaratonas e pedaladas. Para ele, cada chegada é uma missão cumprida. Em cada uma delas ele faz um desafio paralelo. O atual é arrecadar 550kg de alimentos. Já arrecadou 480km. É o Desafio Guimarães Rosa, para o qual treinou muito. Ele explicou que a prova foi bem dura, muita poeira, calor de dia e frio à noite. Mas como tinha feito a pedalada antes, já sabia por onde era o caminho, sinalizado por fitas brancas nas bifurcações. Saiba mais sobre os desafios no @luiztrequim

“Sou uma pessoa que teria tudo para desistir da corrida, mas preferi dar a volta por cima, e tentar, por meio da corrida, ajudar outras pessoas. Está é minha principal motivação”, contou o campeão. Em 2020, durante a pandemia, ele saiu para correr com o filho de 11 anos. Em um dado momento, o garoto atravessou a rua e foi atropelado… Não resistiu… “Era meu único filho, a gestação foi complicada. Quando ele nasceu, os médicos disseram que ele viveria 24 horas, e que não poderíamos ter mais filhos. Poderia ter parado de correr naquele instante, mas entendi que preciso correr para inspirar cada vez mais pessoas a ajudarem o próximo”, contou o campeão, para essa jornalista que ficou extremamente emocionada. Ele é atleta amador, daqueles que gasta muito mais do que ganha nas provas – a maioria das ultras não tem premiação em dinheiro – ele corre desde os anos 1980. Mora em Santa Luiza e tem uma loja de roupas. Treina com Wender Calixto e sempre conta com o apoio incondicional da companheira Jacira Santiago.

Acompanhei a chegada dele na Flona (Floresta Nacional de Paraoeba). Fiz um vídeo no Instagram. Ele se ajoelhou logo ao cruzar a linha de chegada. Paraobeda de Minas é bem próxima a Codisburgo, terra de Guimarães Rosa. Eram perto das 10 da noite. O local é simples, e a sofisticação está exatamente nisso. André ZumZum, organizador da prova e também ultramaratonista, coloca um tapete vermelho sobre a trilha para receber os corredores. No local há barraquinha de churros e de macarrão na chapa, iguaria que nunca tinha saboreado antes. E até chope da região.

A prova engloba diversas distâncias, desde 2km de caminhada literária aos 250km. Fiz a caminhada e me emocionei várias vezes. Os guias são do Museu Guimarães Rosa, e a cada parada há narração de história, das histórias de Guimarães Rosa. Junto vai um violeiro e também o Brasinha, um senhor iluminado que conheceu os 52 vaqueiros/personagens do Guimarães Rosa. A experiência é singular, você entra no universo do autor e não há como não se emocionar. Vale muito a pena fazer. E tem até kit de participação, com camiseta e número de peito (em pano) com seu nome escrito. Outro ponto, para não impactar o meio ambiente, os participantes devem levar copos de silicone ou garrafas para fazer a hidratação. Aproveito para dar meus parabéns ao André ZumZum pelo evento esportivo tão singular.

DICAS

Para quem pretende ir em 2023, tenho algumas dicas. Quem for de avião, o aeroporto mais próximo é Confins. De lá, a melhor forma é já alugar um carro. Paraobeba é perto, 77km, mas a estrada tem muito caminhão, muito trânsito, e o trajeto pode demorar até 2 horas. Lá fiquei no Novo Hotel, que é no centro. Mas de novo só o nome. São suítes, algumas com três camas. A tevê é de tubo, não pega quase nada, o frigobar é daqueles bem velhos e barulhentos. O do meu quarto estava desligado, nem ousamos ligar. O banheiro é bom, com ducha. E a cama é ok também. E tem ventilador no teto. O problema é que bate sol na janela desde 6 horas da manhã, e a cortina é fininha. Mas é limpinho e as recepcionistas são ótimas. O café da manhã é bom também. E há dois restaurantes na cidade, um deles é o desse hotel. O outro é o Chef, atravessando a rua, que só serve almoço. Ah, o sino da igreja toca de hora em hora, entre 6 da manhã e 6 da tarde. A igreja parece uma fortaleza, vai ver é por isso. A cidade é minúscula. O povo anda pra lá e pra cá de bike elétrica, no sobe e desce das ruas.

Fora a Caminhos de Rosa, lá não tem nada para se fazer em Paraobeba, a não ser beber ou ir à missa. Mesmo a cascata (foto acima), fui lá conferir, é muito mais ou menos, não vale a caminhada até lá. Está com pouca água, e cheia de galhos de árvores que devem ter caído em alguma das enxurradas do verão. Faz um calor seco de deserto lá. À noite esfria. O grande lance é ir conhecer a cidade de Guimarães Rosa, que é uma graça – Codisburgo. A entrada do museu custa 3 reais. E tem a gruta do Maquiné, vale muito conhecer! Tem que reservar pelo whatsapp (31) – 9564-6656, ingressos a 25 reais, tem que ir de tênis, bota ou sapato fechado, quanto a roupas não há restrições. E para almoçar, lá “pertim” da gruta, tem o restaurante Chero – maravilhoso!!

Campeões Caminhos de Rosa 2022

250km: Luiz Trequim (1º), Luiz Viana (2º) e Adriano dos Santos (3º)

150km: Jackson Moura e Laila Oliveira

89km: Egydio Costa Neto e Tereza Almeida

61km: Felipe de Barros Lins e Daniela Sturzenegger

42km: Fernando Moreira Santos e Vanusa Barreira

20km: Gilberto de Jesus e Caroline Machado

16km: Lenin Arcanjo e Andrea Lage

7km: Romário de Almeida e Priscilla Bahia

Confira a lista completa no link: