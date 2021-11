Maior evento fitness da América Latina será virtual

A retomada do mercado fitness, o impacto da pandemia nos negócios, modalidades em alta e novidades para 2022 são alguns dos temas em debate na IHRSA Fitness Brasil 2021, o maior evento da indústria fitness, saúde e bem-estar da América Latina. Será realizado de 9 a 12 de novembro, em formato virtual, em plataforma dinâmica e interativa e com uma programação intensa, com conteúdo pago e gratuito.

“A ideia é promover o máximo de interação possível, com muita troca de experiência”, diz Fabio Saba, diretor educacional da Fitness Brasil. “Estamos preparando um grande evento, baseado em nossos quatro pilares: educação, negócios, networking e entretenimento”, completa Gustavo Almeida, diretor executivo da Fitness Brasil.

Nessa edição virtual, proprietários e gestores do mercado fitness, profissionais da educação física, da saúde e do bem-estar, estudantes, administradores e gestores de condomínios e todos os apaixonados pelo assunto encontrarão conteúdos gratuitos e pagos de diferentes áreas, com temas como gestão de negócios, novas oportunidades de mercado, estratégias inteligentes, histórias e cases de grandes nomes do setor, vendas, marketing, finanças e muito mais. Um dos palestrantes confirmados é Mario Sergio, CEO da Run Fun, uma das maiores assessorias de corrida de rua do Brasil, dia 12 de novembro às 14h40. Ele vai falar sobre “O fenômeno da corrida de rua”.

A partir da tela de entrada – um foyer que reproduz o saguão presencial –, todo o acesso ao conteúdo é feito com navegação fácil e amigável. E com as vantagens de uma reunião virtual: acesso a partir de computador, celular ou tablet, com direito a rever as apresentações durante sete dias. O evento de patrocínio da Gympass, miha, Konnen Fitness, MixPlay TV, Pacto, Studio Integrado Mormaii Fitness.

“Estamos otimistas com a economia: o bem-estar volta forte”, diz José Marcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos, professor titular do Departamento de Economia da PUC/Rio, consultor de organizações como Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento e do BNDES. Ele, inclusive, também estará na IHRSA FB 2021 com uma palestra sobre o que esperar da economia em 2022.

A programação é extensa, das 9h às 20h30, e diversificada e reúne nomes como: Paulo Vieira de Campos, professor na ESPM e Insper (Aprender a nos dar uma segunda chance!), Cauê La Scala (Por que o treinamento funcional é tão desejado?), Givanildo Holanda Matias (Academia híbrida e lucrativa), Marcos Tadeu (Gestão da experiência do cliente em academias) e Pablo Viñaspre e Luis Amoroso (Como a inteligência artificial mudará a gestão dos negócios do fitness)

Além das palestras haverá aulas, a IHRSA traz sessões interativas e cursos com caminhos práticos e inteligentes para aplicar rapidamente novas práticas de marketing, vendas e gestão. E o participante ainda pode interagir em tempo real com os principais fornecedores do mercado fitness (aplicativos, acessórios, equipamentos, pisos e muito mais), conhecendo as novidades e fazendo negócios. E para incentivar a participação do público estão programadas aulas práticas e gratuitas com os ícones das maiores aulas coletivas do mundo, como LesMills, Zumba, Mix Dance, Studio Mormaii, além de novidades como Spider Kick e BYD (Studio by Betina Dantas).

Ingressos

Trilha 1 (R$ 349): Gestão e Negócios: ciclo de palestras, 2 dias; 2 cursos; 4 sessões interativas; atividades gratuitas (aulas coletivas , palestras e happy hour de encerramento); área de exposição.

Trilha 2 (R$ 299): Fitness, Bem-Estar e Esportes: ciclo de palestras, 2 dias; atividades gratuitas (aulas coletivas , palestras e happy hour de encerramento); área de exposição.

Passaporte (R$ 599): Livre acesso à toda programação do evento, durante os 4 dias; trilha 1 + trilha 2; atividades gratuitas (aulas coletivas , palestras e happy hour de encerramento); área de exposição.

Visitante Expo (grátis), Especial Condomínios (grátis) e Especial Estudantes (grátis) : atividades gratuitas (aulas coletivas , palestras e happy hour de encerramento); área de exposição.

Programação completa e a venda de ingressos estão disponíveis em: IHRSA FITNESS BRASIL – Edição Virtual 2021 – Sympla

AULAS ABERTAS

09/11

18h00 – 18h30 – Body Combat – Robinson Kennedy

18h40 – 19h10 – Zumba – Raphael Rosa

19h20 – 19h50 – Treinamento Integrado Mormaii – Juliana Rocha

20h00 – 20h30 – Defesa Pessoal Feminina – DPU Krav Maga BR – Grão Mestre Jeferson da Silva

10/11

18h00 – 18h30 – Zumba – Karla Mead

18h40 – 19h10 – Mix Dance – Marcos Estrela

19h20 – 19h50 – BYD – Betina Dantas

20h00 – 20h30 – Spider Kick – Guilherme Lacerda

11/11

18h00 – 18h30 – Treinamento Integrado Mormaii – Juliana Rocha

18h40 – 19h10 – DPU – Defesa Pessoal Urbana – DPU Krav Maga BR – Grão Mestre Jeferson da Silva

19h20 – 19h50 – Body Balance – Fernanda Caieiro

20h00 – 20h30 – Mix Dance – Marcos Estrela

Serviço

IHRSA Fitness Brasil 2021 – Tudo novo, de novo

Quando 9 a 12 de novembro

Horário a partir das 9 da manhã

Site Fitness Brasil

Instagram @fitnessbrasil_oficial