Maioria dos corredores não participaria de corridas de rua durante a pandemia de coronavírus

“Vamos ter paciência, se for preciso adiar uma prova, que seja adiada, melhor voltar com a garantia de todos os órgãos de saúde. Com certeza após esse período crítico nós invadiremos as pistas novamente”. Essa foi uma das respostas à pesquisa #JuntosPeloEsporte realizada pela Ticket Agora, maior plataforma de venda de inscrições de eventos esportivas do país. O estudo indica que maioria dos corredores – 52,73% não participaria de corridas de rua realizadas durante pandemia. Apenas 16,88% participaria; e outros 30,34% avaliaria a estrutura oferecida antes de se decidir. Também foram ouvidos nadadores, bikers e triatletas. Entre todos os esportistas, 51% deles não participaria de qualquer evento esportivo durante a pandemia. E no Estado do Rio de Janeiro essa taxa é ainda maior: 56%. O estudo foi realizado entre 27 de abril e 1º de maio, totalmente online e contou com a participação de 1.827 esportistas de todas as partes do Brasil.

A maioria esmagadora dos pesquisados é formada por corredores de rua: 91,20%. Uma das perguntas era sobre a rotina de treinos: 44,5% dos corredores diminuiu a frequência semanal; 24,4% conseguiu manter. E teve gente que parou geral: 21,5%. E outros que fizeram do limão uma limonada, aumentando os treinos: 9,5%! Parabéns para eles! Eu me enquadro com a maioria, diminui. Estou fazendo muito funcional em vez de correr (não tenho esteira em casa) e pulando muita corda e só saiu de casa para ir ao mercado, desde 22 de março. Segundo os pesquisadores, esse dados indicam que será necessária uma readaptação das corridas de rua e todos os eventos esportivos pós-pandemia.

A pesquisa identificou também que há muita gente desrespeitando a quarentena: 35% continua treinando em parques, ruas e praias. Mas a maioria é consciente e está firme em casa para garantir a saúde do próximo: 66%. Outro dado interessante, 19% das pessoas trocaram o esporte pela dieta. E o que os esportistas estão sentindo mais falta? Acertou quem disse os eventos esportivos e provas: 59%. Em segundo lugar, os treinos nas ruas (39%), seguido dos treinos em academia: 34%. E para a grande maioria (60,4%), a participação nos eventos faz a diferença na vida deles. Um adendo. As autoridades poderiam copiar o modelo europeu e liberar horários distintos por idade para a população sair de casa para fazer atividade física, desde que sozinho e com máscara, pelo menos 30 minutos por dia.

Antes da pandemia chegar, os entrevistados pretendiam participar de muitos eventos este ano: 36% entre 4 e 6 eventos/corridas; 23,8% mais de 10; 21,4% até 3; e 18.8% entre 7 e 10. No entanto, essa taxa cai drasticamente pós-pandemia. A maioria (40%) pretende participar de no máximo três provas no segundo semestre. E uma parcela de 32% de no máximo seis. A Ticket Agora vê nesse dado uma oportunidade de parceria entre os organizadores – para fazerem menos eventos com melhor qualidade das entregas. E no quesito fim da pandemia, as opiniões estão divididas. A maioria das pessoas crê que isso possa ser entre junho a agosto (49%), mas há quem diga que seja só em 2021 (13,1%). E para voltar (veja gráfico abaixo) a pesquisa sinaliza o que os corredores consideram necessário: preços promocionais mais baratos, largada em ondas e ações de distanciamento, inclusão no kit de máscara e álcool em gel, limite inferior de número de participação de atletas e distâncias menores. Esta foi uma das considerações dos entrevistados: “Seguir recomendações da IAAF e OMS para grandes eventos será o melhor caminho. Acredito que organizadores daqui que seguirem o mesmo padrão dos eventos internacionais terão uma maior garantia de adesão dos atletas”.

Confira abaixo vídeo com a apresentação da pesquisa em Live realizada pela Ticket Agora