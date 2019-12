Mais 2.500 atletas participaram da última etapa do XTERRA Brazil

O XTERRA Brazil terminou o circuito de 2019 da melhor forma possível no fim de semana. A 10ª e última etapa do ano aconteceu em Búzios, na Região dos Lagos, e levou mais de 2.500 atletas profissionais e amadores a desafiarem os próprios limites em um cenário perfeito. Em contato com a natureza, os esportistas puderam participar de provas de Triathlon, Aquathlon, Mountain Bike, Trail run 5K, 10K (noturna) e 21K, Swim challenge (1,5km e 3km) e a já tradicional corrida infantil. #XTERRA #TrailRun

Karina Teixeira, influencer digital (@corredoradavidareal), participou pela primeira vez desta etapa e adorou. Aliás, ela comemorou o aniversário de 31 anos participando da trail run de 21k, que largou às 15h do sábado (1º/12), na Praia da Armação. “A prova conta com boa infraestrutura e sinalização, e o mais legal dessa etapa poder dar a volta em Búzios correndo. Consegui ver todas as praias, fora o pôr-do-sol, lindo”, conta Karina, que já havia corrido a etapa em Ilhabela, que considera uma das provas mais difíceis que já fez.

O trajeto dos 21k em Búzios é por vias de paralelepípedo e trilhas, mas sem perrengues. “É um trail corrível, atrelado a um lugar legal, que queria muito conhecer. A cada morro que subia, uma nova praia totalmente diferente da outra, são raros os circuitos que dão a volta toda em 21k”, acrescenta Karina, que não tinha aspirações ao pódio. Aliás, atletas renomados e figuras marcadas na história do XTERRA Brazil tornaram os pódios da última etapa ainda mais consagrados, como, Artur Pedroza, Sofia Subtil, Roberta Stopa e Felipe Moletta. Depois de correr, nadar e pedalar em busca de seus recordes pessoais, os atletas puderam descansar e se divertir em uma festa no famoso Privilège Búzios. A boate foi responsável pela celebração oficial da competição, no sábado. Confira os pódios gerais de cada modalidade abaixo e os demais resultados no site oficial.

Além de Búzios, o XTERRA Brazil deste ano passou por Mangaratiba e Ilha Grande, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Ainda no Rio, o XTERRA esteve, na região serrana em Itaipava e em Visconde de Mauá. No estado de São Paulo, duas cidades receberam um circuito: Ilha Bela e Indaiatuba. Em Minas Gerais, Tiradentes e Ouro Preto receberam as provas. E na Bahia, a recepção ficou por conta da Praia do Forte, em São João da Mata. Agora, é descansar e esperar pelas provas do ano que vem. 2020 será um ano especial para equipe da X3M, organizadora do XTERRA Brazil, afinal, o maior festival de esportes off-road do planeta completa 15 anos de história no país.

Campeões da Etapa Búzios

AQUATHLON

Masculino

#516 Antonio Ferraz Bravo Neto

#563 Hugo Amaral Horta Barbosa

#566 Pedro Moreira

Feminino

#485 Isabele Barbieri Dos Santos

#442 Mary Annie Ortega

#468 Marcelle Calomeni De Mello

MTB CUP COMPLETO

Masculino

#5 Luis Fernando Fortunato

#123 Gusmar Soares de Oliveira Junior

#152 Dalmo Estebanez

Feminino

#7 Sofia Isabel Franco Subtil

#9 Roberta Stopa

#6 Marcia Helena de Paula Matos

MTB CUP REDUZIDO

Masculino

#457 Diego Frotte

#430 Murilo De Almeida Dias Moreira

#458 Douglas Schumacker

Feminino

#376 Juliana Da Silva Mendonca

#386 Pamela Chermout De Andrade

#379 Liliam Fonseca

REVEZAMENTO AQUATHLON

#619 Jouber Soares / Cristiane Barroso

#627 Marcus Vinicius / Marcio Oliveira

#611 Bruno Torres / Sidnei Fillho

REVEZAMENTO TRIATHLON

#908 Luis Freitas / Pablo Matos / Antonio Barreto

#906 Fernando Lima / Juliana Berquo / Carlos Ferraro

#907 Glaucio Dutra / Guilherme Mecca / Everton Ferraz

SWIM

1,5KM

Masculino

#1152 Artur Pedroza

#1224 Daniel Costa Cunha

#1087 Armando Lopes

Feminino

#1227 Emanuelly Da Conceicao Pereira Batista

#1180 Beatriz Soares Puciarelli

#1155 Cristiane De Azevedo Barroso

3KM

Masculino

#1557 Luiz Felipe Lebeis

#1597 Artur Pedroza

#1573 Romulo Igor Azevedo Dos Santos

Feminino

#1523 Emanuelly Da Conceicao Pereira Batista

#1605 Virginia Pereira Afonso Pedrosa

#1594 Eduarda Coutinho Fintelman

TRAIL RUN

Noturno 10km

Masculino

#2083 Gleidson Luciano De Almeida Correa

#2206 Renato Campos

#2241 Rodrigo Mascarenha Pereira

Feminino

#2247 Andrea De Anunciação Ribeiro

#2193 Daniela Cristina Silva Almeida

#2239 Daniele Xavier

21KM

Masculino

#3505 Eduardo Brito Ramos

#3207 Manoel De Jesus Costa Filho

#3506 Frederico Tardelli Trindade

Feminino

#3247 Priscila Lourenco Pinto De Almeida

#3183 Katia Lourenco Pinto De Almeida

#3504 Iris Ribeiro Do Nascimento

5KM

Masculino

#1306 Maicon Filipe Pena Santos

#1412 Wiles Pinto Do Espirito Santo

#1294 Felipe Jose Moletta

Feminino

#1350 Amanda Castro de Oliveira

#1058 Camila Schernoveber Campanhola

#1395 Andreia da Anunciação Ribeiro

TRIATLHON

Masculino

#2 Felipe Jose Moletta

#6 Miguel Lopes Hidalgo

#12 Raul Furtado

Feminino

#5 Maria Paula Mesquita Rodarte

#4 Laura Mira Dias

#7 Mirian Gomes Damasio