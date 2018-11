Mais de 4 mil mulheres participaram da Sephora Beauty Run

Quinta edição da corrida de rua feminina de 6K, em São Paulo, teve show de enceramento da Banda Eva. A vencedora foi July Ferreira, com o tempo de 22:14. #SephoraBeautyRun #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

Os kits, recheados de amostras de produtos de beleza equivalente a R$500, são um dos diferenciais desta prova que prima pela excelência na infraestrutura. Entre as amostras, produtos da marcas: O Caudalie, Dermage, Dior, Givenchy, Marc Jacobs Beauty, Missha, Too Faced, Nars, Clinique, Kat Von D e MAC.

Este ano, a corredora amadora Fabíola Viera – treinamos juntas no Parque Severo Gomes, foi representar o blog. E ficou entre as cem primeiras colocadas, o que garantiu um brinde extra de produtos de beleza. Fabíola (foto abaixo) aprovou a prova, o único senão é a muvuca na largada – que é mais culpa das próprias corredoras. Ainda há quem insiste em largar na frente, sabendo que corre mais lento e não respeita a sinalização dos ritmos de prova. “Os dois primeiros quilômetros tive que fazer bem lento”, lembra Fabíola. O trajeto foi pela Marginal Pinheiros.

Ela adorou o kit, que continha até voucher para testar academia. O estacionamento grátis funcionou bem, com retirada do ticket na loja da Sephora. Várias opções de experiências na área de concentração. A fila para a retirada do kit pós prova foi bem organizada, além de vários brindes na arena, quick massage e a prêmio extra para as cem mais rápidas. E o show final com a Banda Eva foi incrível.

A corrida de rua aconteceu no domingo, 18 de novembro, na arena montada no Shopping Eldorado. O evento, que teve início às 7h, contou com a presença de 4.200 corredoras, em percurso de 6 km com largada e chegada na arena. Neste ano, a corrida registrou uma experiência ainda mais completa para o público: além da prova feminina e das aguardadas ativações promovidas pelas marcas apoiadoras, as participantes ainda aproveitaram o Bazar Beauty Run da loja Sephora do Shopping Eldorado – pela primeira vez, aberta exclusivamente para o evento.

Confira as vencedoras da edição 2018

1ª colocada – July Ferreira da Silva – tempo de prova: 22min14s

2ª colocada – Joice Pereira dos Santos – tempo de prova: 23min

3ª colocada – Juliana Soares Vieira – tempo de prova: 23min18s

4ª colocada – Drielle Vanessa Conde – tempo de prova: 23min30s

5ª colocada – Jennifer Leticia Conde da Silva – tempo de prova: 23min47s