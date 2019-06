Mais de 700 corredores marcaram presença no XTERRA Ouro Preto

Sandro Arcanjo e Maria Aparecida da Cunha venceram os 21k, percurso mais longo do trail run, nos dias 1º e 2 de junho, na cidade histórica mineira tombada pela Unesco. #XTERRA #TrailRun #corridadetrilha #BlogCorridaParaTodos.

Os campeões finalizaram a meia maratona off road com vantagem de sobra para os segundos colocados, Joseilton Santos e Ana Paula de Oliveira, respectivamente. Mais de 700 corredores largaram nas trail runs 5K, 10K e 21K. No 10K a vitória foi de Wallace dos Reis e de Ângela Maria Alves; e nos 5K: Fabiano Tadeu de Souza e Iara Fernandes.

A 3° etapa do circuito XTERRA Brazil Tour, a competição mineira marcou a abertura das competições de MTB no ano e não desapontou os amantes de bikes, que contaram com premiação em dinheiro para os três primeiros colocados (feminino e masculino), percursos técnicos e a homologação da Federação Mineira de Ciclismo (FMC). Ao todo, mais de 1.300 atletas estiveram presentes nas modalidades de duathlon, trail runs, corrida kids e a já citada MTB Cup.

O clima de diversão e bom-humor tomou conta do festival, que contou com condições climáticas bem favoráveis. Além do MTB, outra novidade foi a estreia do XTERRA Rock You, nome do espaço para as comemorações, a famosa festa de confraternização do pós-prova, com show do cantor Celestino e da banda Seis Ponto Bola.

Duathlon – disputada no sábado, o heptacampeão nacional Felipe Moletta conseguiu sua primeira vitória na atual temporada. Aos 33 anos, o triatleta parece estar cada vez melhor fisicamente e terminou todo o trajeto de 2,5km (corrida) + 31,7km (bike) + 5,15km (corrida) em 2h24min56seg, chegando cerca de dois minutos antes do segundo colocado, Diogo Malagon. Marcelo Sebastião, Hugo Amaral e Rafael Juriti completaram o pódio da elite masculina. O triunfo de Moletta serviu para ganhar ainda mais confiança na briga pelo ranking de 2019. O paranaense está cada vez mais próximo do octacampeonato e foi breve nas palavras pós-prova. “Que prova dura! Estou muito feliz com a primeira vitória no circuito 2019”, afirmou.

No feminino, Laura Mira, embaixadora XTERRA, ficou com a 3° colocação entre as profissionais e, com isso, manteve-se no topo do ranking. A paulista está em busca de seu primeiro título nacional no evento. A campeã da etapa foi a jovem Maria Paula Mesquita, mais conhecida por Paulinha, de 23 anos. Ela terminou o percurso em 3h25min52seg. A vice-campeã em Ouro Preto foi Márcia Helena Matos.

MTB Cup Pro e Sport – a expectativa era alta por conta da estreia e foi bem atendida em todos os quesitos, desde a entrega dos kits, passando pelo percurso altamente técnico até chegar à premiação. O MTB Cup Pro, de 44km de distância, foi elogiado por Edivando de Souza, embaixador do MTB XTERRA. “O circuito de mountain bike foi 100%. Foi uma largada muito dura no centro histórico, a gente já subiu no paralelo com 31% de inclinação. Gostei muito mesmo”, comentou.

Na categoria masculina, Lucio Otavio, campeão Cimtb e pentacampeão brasileiro sub-30, liderou quase o trajeto todo. “Como é bom competir, já estava com saudade de colocar o numeral na bike e alinhar para a largada. Feliz demais com o resultado nessa prova, que por sinal, é duríssima e muito disputada. Obrigado à torcida de todos”, exclamou. Gustavo Vilela Junior, Edivando de Souza, César Augusto e Samuel Marotta completaram o pódio.

Entre as mulheres, a atual bicampeã da modalidade, Sofia Subtil começou a temporada como de costume, com triunfo e troféu de ouro erguido. Sofia pode se tornar a primeira mulher a ser tricampeã de MTB no XTERRA. A mineira Roberta Stopa, principal concorrente de Sofia pelo título, ficou em segundo lugar e foi seguida por Luana Machado, Laurita Moreira e Márcia Helena Matos, que subiu ao pódio pelo segundo dia. Na categoria MTB Cup Sport (29,5km), os melhores foram Jozimar Peixoto e Bárbara Domingues.

Clique aqui para conferir todos os resultados. Próxima etapa é neste fim de semana na Praia do Forte (BA). Saiba mais: esportes.estadao.com.br/blogs/corrida-para-todos