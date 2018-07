Manaus realizará 1º maratona internacional em setembro

Primeira Maratona Internacional da Cidade de Manaus está confirmada para 9 de setembro, às 4h30, com a participação de dois atletas da elite africana. #maratona #BlogCorridaParaTodos

Uma das novidades da maratona manauara que tem tudo para agradar é a eternização do número de peito. James Júnior antecipou para o jornal “A Crítica” que quem se inscrever para a primeira edição terá seu número eternizado, ele será da pessoa para as próximas edições. Mais novidades: quem participar de 10 edições seguidas da prova, não paga mais inscrições a partir da 11ª edição. Taí, gostei. Vida longa a esta maratona.

Voltando aos destaques internacionais. Serão os atletas etíopes Mersimoy Niguse Alem e Getu Kure Mideksa. O primeiro dele surpreendeu a todos na última edição da Maratona do Rio, subindo no degrau mais alto do pódio em dua estreia nos 42K. Já Gute é campeão constante do Circuito Eu Atleta (10K). Os dois são atletas da equipe brasileira Nova Flor, do mineiro Paulo Santos. Os africanos estão treinando atualmente em Addis Abeba, capital da Etiópia.

Além da maratona, corredores de rua podem se inscrever nos 28km, 17km e 8km, inscrições entre R$70 (peitoral, chip e medalha de conclusão) e R$380 (largada vip, duas camisetas, fotos com os campeões, banheiro exclusivo, área vip, peitoral, chip e medalha de conclusão).

A data foi escolhida em setembro por conta do feriado de 7 de setembro. O horário da largada, 4h30, por conta do calor e a alta umidade do ar, aliás os principais obstáculos desta maratona. Os atletas amadores têm seis horas para concluir a maratona. Haverá premiação em dinheiro. Os cinco primeiros colocados (masculino e feminino) do percurso de 42k receberão premiação em dinheiro nos seguintes valores: R$ 6.000,00 para o primeiro colocado, R$ 4.000,00 para o segundo colocado, R$ 2.500,00 para o terceiro colocado,

R$ 1.500,00 para o quarto colocado, R$ 1.000,00 para o quinto colocado, e ainda medalha diferenciada e troféu, de acordo com a sua colocação.

Percurso

A concentração acontecerá na Praça Dom Pedro II e seu entorno, e a largada será no cruzamento da Rua Governador Vitório (prolongamento da Rua Luiz Antony) com Av. 07 de Setembro – Centro, e a chegada de cada percurso será:

8k no mesmo local da largada;

17k no início da Rua Jornalista Flaviano Limongi (Arena da Amazônia) acessado pela rua Loris Cordovil;

28k e 42k na Av Coronel Teixeira em frente ao anfiteatro do Parque Ponta Negra.

Rota:

Largada no cruzamento da Rua Gov. Vitório com a Av. 07 de Setembro em direção a rua Tamandaré até a Eduardo Ribeiro, sobe a rua Eduardo Ribeiro até a Rua 10 de Julho, desce até a Av. Getulio Vargas e segue a direita e acessa a Av 07 de Setembro a direita e contorna a Praça da Polícia acessando a Rua José Paranaguá e em seguida a Rua Leovegildo Coelho até a rua dos Barés dobrando a direita e segue até o Mercado Adolfho Lisboa contornando para acessar a Av. Manaus Moderna e segue até a Av. Lourenço da Silva Braga até a Praça Jefferson Peres e sobe a rua Jonathas Pedrosa, dobra a esquerda na Av 07 de Setembro até a Joaquim Nabuco, subindo a mesma a direita até a Ramos Ferreira e segue até a Praça da Saudade.

Neste local, os atletas do percurso de 8k, seguem até a rua Luiz Antony acessando a direita e finaliza até o local da largada, os demais atletas dobram a direita na Av. Epaminondas e em seguida a direita acessando a Av. Leonardo Malcher e segue até a rua Emílio Moreira e acessa a esquerda ao longo da via até cruzar a Av. Alvaro maia (Boulevard), subindo a esquerda para acessar a Rua Maceió a direita e segue até acessar a rua Terezina a direita e segue até a Av Umberto Calderaro (Paraiba) a esquerda e desce ao longo da via até o acesso ao Passeio do Mindu via Rua Prof. Samuel Benchimol e acessa a Av.Darcy Vargas a direita, sobe até acessar a Av. Djalma Batista e acessa a esquerda a Av. Pedro Teixeira até a Av. Constantino Nery, dobra a direita da via até o acesso para fazer o contorno e dirigir-se a rua Loris Cordovil.

Para o percurso de 17k, os atletas ao subirem a rua Loris Cordovil irão dobrar a esquerda na rua Jornalista Flaviano Limongi em frente a Arena da Amazônia até o pórtico de chegada, os demais atletas seguem pela rua Loris Cordovil até acessar a Av do Samba a esquerda e segue até a Av. Pedro Teixeira dobrando a direita e seguindo ao longo da via até a Av. Cel Teixeira, dobra a direita e segue ao longo da via até a rotatória com a Av. do Turismo.

Neste ponto, os atletas do percurso de 28k irão seguir reto até a próxima rotatória, contorna e acessa o pórtico de chegada em frente ao Anfiteatro da Ponta Negra.

Os atletas do percurso 42k irão dobrar a direita na Av do Turismo e seguir ao longo da via até o cruzamento com a Av. Santos Dumont onde deverão fazer o retorno e seguir até a Av Coronel Teixeira e dobrar a direita e segue até a rotatória, acessa a direita até o pórtico de retorno e segue até a rotatória novamente e acessa o pórtico de Chegada em frente ao Anfiteatro da Ponta Negra.