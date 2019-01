Mangaratiba é a primeira etapa do XTERRA 2019

Dias 9 e 10 de fevereiro vai rolar na Costa Verde (RJ) muita aventura para todas as idades na primeira prova do ano, do maior evento off-road do mundo. #XTERRA #corridaemtrilha #corrida #BlogCorridaParaTodos #trailrun

São esperadas 3 mil pessoas no XTERRA Costa Verde, em Mangaratiba, entre atletas e espectadores, para as modalidades de trail run em três distâncias (5k, 10k, e 21k), aquathlon (1k natação + 5k corrida), triathlon (750m natação + 18,5k mountain bike + 5k corrida), swim challenge em duas distâncias (1,5k e 3k) e corrida kids para a criançada de 1 a 14 anos. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do link bit.ly/2Fltl4l. Por exemplo, as inscrições da trail run 5K e da 10K custam R$ 170, cada. A da 21k custa R$ 10 a mais. A kids custa R$ 80.

Um dos inscritos é Narbal Fernandes, que conhece como poucos o local da prova, onde passou todas as férias da infância até os 30 anos. “Fiz a edição de 2011, quando comecei a correr, o local realmente é um dos diferenciais, é lindo. Outro ponto positivo é a recepção dos organizadores, todos são muito bem acolhidos nesse circuito”, observa. Este ano, Narbal vai levar sua filha Alícia para correr a kids. “Ela é autista e estamos muito ansiosos com isso, se terminar à tempo a minha corrida vou correr junto com ela”, conta. Narbal é maratonista amador e quer surpreender nessa prova, fazer um tempaço. “Não garanto, mas estou treinando para isso, já que em abril farei outra prova de trilha só que de 75km”, acrescenta.

Narbal explica que quando resolveu focar em corrida em trilhas se deparou com outro esporte. “É tudo diferente do asfalto, outro tênis, tem mochila e várias coisas a mais. No ano passado fiz uma ultratrail de 42k e fiquei encantado com o altruísmo e a solidariedade que os competidores têm uns com os outros, a ajuda, a preocupação com a saúde de quem está correndo ao seu lado é muito importante. O companheirismo que você tem de uma pessoa que nunca viu na vida é algo que vou levar para toda a minha vida. Numa subida subida eu não estava mais conseguindo evoluir e um anjo chamado Mauro surgiu, sabia da minha história, de levantar a bandeira do autismo, e me levou até o fim. Desde este momento decidi que trilha é minha vida. Não vou abandonar o asfalto, mas pretendo jogar sementes da causa do autismo por todas as trilhas que conseguir pisar. E farei isso no dia 10 de fevereiro no XTERRA Costa Verde”, conta.

A Alícia tem 4 anos e desde que foi diagnosticada com autismo, o pai dela começou uma campanha de conscientização. Ele organiza treinos, corridas, palestras, caminhadas no Rio de Janeiro. A família é da cidade fluminense de Mesquita e sempre convidam pacientes, médicos e simpatizantes pela causa para esses encontros. No XTERRA Costa Verde ele vai correr os 21K, largada às 8h30, com a bandeira do autismo. A Alícia vai correr 100m, largada às 11h30, no domingo 10 de fevereiro.

Já a atual campeã do swim challenge 1,5k, a carioca Patrícia Lima revela que não só irá defender seu título no mar, como também participará de outra experiência por diversão. “Estou preparada para este novo ano e quero brigar pelo bicampeonato na natação de 1,5k. Eu adoro a etapa de Costa Verde, o lugar é maravilhoso, lindo demais e nesse calorzão não tem coisa melhor que nadar em um mar carioca. Estou confirmadíssima e vou além, vou me aventurar também na prova de aquathlon, pois quero estar na água o máximo de tempo possível e acho que vai ser muito divertido”, declara.

O conceito do XTERRA é usar o esporte praticado na natureza para criar momentos divertidos em família, proporcionando inclusive uma viagem turística. Uma das peculiaridades da etapa em Mangaratiba é o safári oferecido pelo hotel Portobello, que tem 300 mil m² de área e comporta dezenas de espécies animais e aves. Os percursos de triatlo e corridas permitem a observação das espécies, inclusive. Mas há também o lado competitivo, onde atletas profissionais brigam pelo título nacional no fim do ano. O formato de pontuação é semelhante ao da Fórmula 1, onde cada competidor soma pontos de acordo com a colocação final em cada uma das dez etapas do ano. A diferença é que dependendo da modalidade, tem o esquema de descarte de notas mais baixas. Ao final do circuito, quem somar o maior número é o campeão.

O XTERRA é apresentado pelo SESI e tem oito das dez etapas já confirmadas. Além da etapa Costa Verde, estão confirmadas: Brazil em Ilhabela (11 e 12 de maio), Praia do Forte na Bahia (8 e 9 de junho), Agulhas Negras em Resende (13 e 14 de julho), Itaipava em Petrópolis (24 e 25 de agosto), Estrada Real em Tiradentes (28 e 29 de setembro), Indaiatuba (2 e 3 de novembro) e Búzios (30 de novembro e 1º de dezembro).

SERVIÇO

XTERRA Costa Verde – RJ

Data: 9 e 10 de fevereiro – Temporada 2019

Local: Portobello Resort & Safári – Mangaratiba, RJ

Inscrições e mais informações: https://bit.ly/2Fltl4l

Cronograma: