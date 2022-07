MANIA5K: a primeira corrida do Mania de Corrida

Sempre que o organizador de corrida de rua é um corredor amador, ou ex-atleta, a chance da prova ser incrível é de 99%. Agora os influencers entram nesse segmento. O primeiro deles são os corredores/apresentadores do canal do YouTube Mania de Corrida, que tem 58 mil inscritos. Nas redes sociais eles somam 350 mil seguidores. A #MANIA5K será dia 14 de agosto, em Mairiporã. As inscrições já estão abertas a R$ 59,90. O evento tem apoio oficial da Prefeitura de Mairiporã, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Juventude.

“Escolhemos Mairiporã para a nossa primeira corrida por ser uma cidade estratégica e rica em belezas naturais. É bem pertinho da capital paulista e tem acesso facilitado a diversas outras cidades como Atibaia, Bragança Paulista, Caieiras, Franco da Rocha e a zona Noroeste da capital”, explica Marcos Garcia, sócio proprietário do MANIA DE CORRIDA, que mora em Mairiporã.

A largada será em frente ao Estádio Municipal. A inscrição custa R$ 59,90 (sem camiseta), e há duas opçoes: corrida de 5km e caminhada de 2km, maiores de 65 anos pagam meia. A arena será montada nesse estádio, localizado ao lado do Ginásio Sarkizão. No dia da prova, haverá sorteios de brindes aos participantes, além do Point do Mania, loja de produtos relacionados ao mundo da corrida. Os três primeiros colocados na corrida de 5 km (geral) serão premiados com troféus.

O sorteio de itens, inclusive, é um dos grandes atrativos para os participantes, destaca o apresentador do canal, Marcel “Pasteleiro” Agarie. “Os corredores que participaram do Treinão do Mania em 2019 sabem que em relação a sorteio não deixamos a desejar. Pode ficar tranquilo que terá muita coisa boa e em breve vamos começar a anunciar alguns parceiros do evento. Queremos a participação dos nossos maníacos por corrida e que ninguém fique de fora dessa”, convida. Esse treinão citado por ele reuniu mais de 500 pessoas no carnaval de 2019.

Serviço

Corrida #MANIA5k – Mairiporã-SP

Data: 14/08/2022

Local da arena: Estádio Municipal Laudemiro Oliveira Nascimento, ao lado do Ginásio Sarkizão (Estr. do Rio Acima, 400 – Mairiporã, SP, 07600-000)

Horário da largada: 8 horas

Distância: 5k (corrida) e 2k(caminhada)

Inscrições: https://www.minhasinscricoes.com.br/Evento/Mania5k

Público estimado: 1.000

Kit: Chip, Número de peito, água, frutas, brindes de patrocinadores e medalha (pós-prova)

Local de entrega de kit:

*será informado na semana que antecede o evento nas redes sociais do Mania de Corrida

*Retirada no dia do evento das 6h às 7h30min somente para atletas de cidades distantes com comprovante

Apoio: Prefeitura de Mairiporã – Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude