Manoel Messias e Luísa Baptista vencem o 29º Triathlon Internacional de Santos

A Baixada Santista foi palco na manhã deste domingo (9) da 29ª edição do Triathlon Internacional de Santos. Cerca de 600 atletas representando sete países – Brasil, Argentina, Uruguai, Japão, Cazaquistão, Luxemburgo e Filipinas – levaram emoção às ruas da cidade, durante toda a manhã. Nas duas principais categorias, as elites masculina e feminina, os títulos de 2020 ficaram com Manoel Messias e Luísa Baptista, ambos triatletas do Sesi-SP. A dupla tem vaga garantida em Tóquio/2020 e confirmou o favoritismo.

” Consegui assumir a liderança no início da corrida e fui ampliando aos poucos. Me senti bem na metade final da corrida e estou bem feliz com o resultado”, comemorou Messias, que tem vaga garantida nos Jogos Olímpicos deste ano. “Representar o Brasil é sempre gratificante. Seguirei treinando com a cabeça em competir em Tóquio, no Japão, e nas etapas internacionais que virão pela frente até lá”, completou o cearense de 23 anos, que viajou à noite para treinamento na altitude no México.

Coube aos homens da elite a tarefa encerrar a competição neste domingo. Após 750 metros de natação, 20 km de ciclismo (4 voltas de 5 km) e 5 km de corrida (4 voltas de 1,25 km), Manoel Messias garantiu a vitória em 59min52, único abaixo de uma hora. Em seguida, completaram o top 5 Miguel Hidalgo, o argentino Luciano Taccone, campeão no ano passado, Kaue Willy, os três na casa de 1h00min, e Ayan Beisenbayev, do Casaquistão, em 1h01min17.

Primeiro a sair da água, o paulista Miguel Hidalgo, da cidade de Salto, após estar em terceiro no início da corrida, recuperou uma posição para levar o vice-campeonato. “Foquei unicamente em fazer minha prova. Nadei bem tranquilo e cheguei na primeira boia na frente, puxando a natação o tempo todo. Errei na primeira transição, então fui buscando os adversários e conclui em segundo. Deu tudo certo na bike, revezamos bem e abrimos do grupo, para decidirmos na corrida”, relembrou.

Elite feminina – Pouco mais de dez segundos separaram a campeã, Luísa Baptista (1h03min38), da terceira colocada, a brasileira Djenyfer Arnold (1h03min49). O top 3 teve ainda a argentina Romina Biagioli, que travou uma bonita disputa com Luísa, concluindo sua prova em 1h03min44. A japonesa Juri Ide e a brasileira Luma Guillen completaram o pódio.

“A Romina é minha parceira de treino em São Carlos, além de ter sido adversária aqui na prova. Importante isso, usar a força uma da outra para evoluir. Aqui em Santos foi um desafio a mais, porque ela ficou na minha cola o tempo todo. Sabia que se deixasse para o último quilômetro ela poderia me apertar. Foi um jogo mental, repleto de ataques e acho que no final prevaleceu minha experiência, porque foi minha sétima vez nesta competição. Vantagem que eu sabia poder usar caso precisasse”, contou Luísa, que havia sido campeã em Santos em 2015. “Farei em Tóquio a minha estreia em Olimpíadas. Momento que todo atleta espera, por isso minha expectativa é bem alta. Acredito que temos uma geração nova e boa, e sei que podemos crescer e fazer bonito lá”, concluiu a triatleta de 25 anos, nascida na cidade Araras, no interior de São Paulo.

O vice-campeonato, atrás apenas da companheira de treinos, foi motivo de comemoração para a argentina Romina. “Tive uma pequena queda no ciclismo, o que me fez perder um pouco de tempo e precisar me recuperar. Na primeira volta tentei manter um ritmo progressivo e cheguei na Luísa. Treino com ela e sei que sempre guarda um gás final. Quando você acha que está cansada, ela tem mais para dar. No fim fiz uma mudança de ritmo pensando que eram os metros finais, mas ainda faltava meia volta e me cansei. Apenas aguentei forte para não ser ultrapassada. Estou contente e orgulhosa pelo meu resultado”, destacou Romina.

Amadores abrem a prova – Enquanto as elites masculina e feminina largaram às 11h10 e 10h, respectivamente, os amadores foram os responsáveis por iniciar a festa, com três largadas entre às 6h45 e 6h55. As distâncias, porém, foram diferentes: 1,5 km de natação, 40 km no ciclismo e 10 km na corrida. Os mais rápidos entre os amadores foram Daniel Ruman (2h00min10), da categoria de 30 a 34 anos, Emerson Gomes (2h00min38), da 45 a 49, e Paulo Puccinelli (2h02min58), da 30 a 34.

“Foi uma prova muito boa, com ótima organização. Muita gente acompanhando. Corrida realizada num percurso super plano. Todos de parabéns. Muito feliz pela vitória. Feliz, em uma disputa com um grande atleta que é o Emerson Gomes. Foi minha primeira vitória aqui. Sempre bati na trave, mas dessa vez deu certo”, vibrou Daniel Ruman, atleta do Clube Pinheiros. Natural de Santos, Emerson Gomes foi triatleta da seleção brasileira e destacou-se nos anos em que atletas internacionais dominavam o pódio da competição.

Entre as mulheres, a mais rápida das amadoras foi Mariana Penatti, que concluiu as três modalidades em 2h17min04, na categoria 30 a 34. O top 3 geral do feminino teve outras duas triatletas da categoria de Mariana: Patrícia Mendes e Marina Jacob, em 2h20min42 e 2h24min44, respectivamente.

“Primeira vez que participo desta prova. Já havia competido anteriormente no Troféu Brasil, aqui em Santos. Estou muito contente com meu resultado. O melhor de tudo foi contar com a torcida, de vários amigos. Sou do interior de São Paulo, mas moro em Santos há algum tempo e me sinto correndo em casa. Foi muito gostoso. Prova bem organizada e deu tudo certo, desde a hidratação até a identificação das voltas. Só tenho a agradecer. Fiquei super feliz”, enalteceu Mariana.

Dia de homenagens aos nomes do triatlo – A 29ª edição do Triathlon Internacional de Santos foi uma prova prestigiada por grandes nomes do esporte. Competiram no evento João Paulo Diniz, triatleta veterano e empresário que vem apoiando esporte há vários anos, Adriano Bastos, octacampeão da Maratona Disney, que voltou a praticar triatlo, Bruno Vicari, jornalista e triatleta, entre outros. Bicampeão da prova, Paulo Henrique Miyashiro foi homenageado pela organização antes da premiação final, por tudo que fez no triatlo, tendo ajudado a desenvolver o esporte no Brasil e em Santos.

Resultados

Top 5 elite



Elite masculina

1 – Manoel Messias (BRA) – 59min52seg917

2 – Miguel Hidalgo (BRA) – 1h00min25seg

3 – Luciano Taccone (ARG) – 1h00min52seg

4 – Kaue Willy (BRA) – 1h00min54seg

5 – Ayan Beisenbayev (KAZ) – 1h01min17

Elite feminina

1 – Luísa Baptista (BRA) – 1h03min38

2 – Romina Biagioli (ARG) – 1h03min44

3 – Djenyfer Arnold (BRA) – 1h03min49

4 – Juri Ide (JAP) – 1h05min51

5 – Luma Guillen (BRA) – 1h07min49

Desde 1991 fazendo história em Santos – O ano de 2020 marca uma nova fase para a prova, disputada desde 1991, que transformou Santos na capital brasileira do triathlon, acompanhando a evolução da modalidade e fazendo parte de sua história, sendo a primeira competição a contar com atletas internacionais de peso. A partir desta edição, ganha ainda mais destaque.

Ao longo desses anos, o Triathlon Internacional de Santos reuniu alguns dos maiores nomes do circuito nacional e internacional como Mark Allen, Scott Molina, Spencer Smith, Ken Glah, Olivier Marceau, Victor Plata, Chris McCormack (Macca), Greg Welch, Craig Alexander (Crowie), Tim Dom, Oscar Galindez, Ezequiel Morales, Leandro Macedo, Alexandre Manzan, Marcus Ornelas, Armando Barcellos, Alexandre Ribeiro, Juraci Moreira, Reinaldo Colucci, Marcus Fernandes, Fábio Carvalho, Paulo Miyashiro, Igor Amorelli. Entre as mulheres, Fernanda Keller, Suzanne Nielsen, Carol Montgomery, Michelle Jones, Nina Craft, Rachel Joice, Carla Moreno, Mariana Ohata, Adriana Piasek, Cris Carvalho (em memória), Márcia Ferreira e Sandra Soldan.

O Triathlon Internacional de Santos teve patrocínio de HOKA ONE ONE, Aqua Sphere e Gu Energy, com apoio da Confederação Brasileira de Triathlon, Prefeitura e Secretaria de Esportes de Santos, Hospital São Lucas e Sabesp. Hotel oficial: Sheraton. A organização foi da Norte Marketing Esportivo.

Campeões da prova

2020 – Manoel Messias (BRA) e Luísa Baptista (BRA)

2019 – Luciano Taccone (ARG) e Bia Neres (BRA)

2018 – Marcus Fernandes (BRA) e Bia Neres (BRA)

2017 – Flavio Queiroga (BRA) e Bia Neres (BRA)

2016 – Marcus Fernandes (BRA) e Ariane Monticeli (BRA)

2015 – Marcus Fernandes (BRA) e Luisa Baptista (BRA)

2014 – Marcus Fernandes (BRA) e Carla Moreno (BRA)

2013 – Reinaldo Colucci (BRA) e Carla Moreno (BRA)

2012 – Reinaldo Colucci (BRA) e Carla Moreno (BRA)

2011 – Reinaldo Colucci (BRA) e Carla Moreno (BRA)

2010 – Reinaldo Colucci (BRA) e Nina Kraft (EUA)

2009 – Reinaldo Colucci (BRA) e Carla Moreno (BRA)

2008 – Paulo Henrique Miyashiro de Abreu (BRA) e Carla Moreno (BRA)

2007 – Paulo Henrique Miyashiro de Abreu (BRA) e Nina Kraft (ALE)

2006 – Oscar Galindez (ARG) e Carla Moreno (BRA)

2005 – Victor Plata (USA) e Carla Moreno (BRA)

2004 – Victor Plata (USA) e Gisele Bertucci (BRA)

2003 – Oscar Galindez (ARG) e Sandra Soldan (BRA)

2002 – Doug Friman (USA) e Carol Montgomery (CAN)

2001 – Oscar Galindez (ARG) e Michelle Jones (AUS)

2000 – Oscar Galindez (ARG) Suzane Nielsen (DIN)

1999 – Greg Welch (AUS) e Michelle Jones (AUS)

1998 – Oscar Galindez (ARG) e Michelle Jones (AUS)

1997 – Olivier Marceau (FRA) e Michelle Jones (AUS)

1996 – Leandro Macedo (BRA) e Michelle Jones (AUS)

1995 – Ken Glah (USA) e Carol Montgomery (CAN)

1994 – Oscar Galindez (ARG) e Carol Montgomery (CAN)

1993 – Oscar Galindez (ARG) e Melissa Mantak (USA)

1992 – Scott Molina (USA) e Sylvian Puntous (CAN)