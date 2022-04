Maratona: Danielzinho quebra o recorde das Américas

De Paraguaçu Paulista para o mundo. Daniel Ferreira do Nascimento (adidas, Blue Logistics e Strava), 23 anos, tem uma meta clara: podiar na Maratona Olímpica em Paris. E está no caminho certo. Na manhã deste domingo, 17 de abril, ele chegou em terceiro lugar na Maratona de Seul (Coreia do Sul). Cruzou a linha de chegada no Estádio Olímpico com o tempo de 02:04:51 – quebrando três recordes: Brasileiro, Sul-Americano e das Américas. Aliás quatro: os três primeiros atletas quebraram o recorde da prova.

“Obrigado a todas as pessoas que contribuíram para meu sucesso e para meu crescimento como pessoa. Sou o resultado da confiança e da força de cada um de vocês. Ser lembrado é acima de tudo um agradecimento que deve ser retribuído com um obrigado muito especial, feito de dentro para fora, do coração para o mundo”, declarou o brasileiro após a prova em seu Instagram. Ele treina no Quênia desde o ano passado em busca de performance. Aliás, neste domingo todos os quenianos chegaram atrás dele.

Os recordes sul-americano e brasileiro pertenciam a Ronaldo da Costa, que à época foi também o recorde mundial, batido e 1988 na Maratona de Berlim: 02:06:05. O recorde do Continente Americano era de Ryan Hall (02:04:58)

O campeão foi o etíope Mosinet Geremew com o tempo de 2:04:41, seguido por seu compatriota Herpasa Negada com 2:04:45. Disputada pela primeira vez em 1931, a Maratona de Seul é a terceira mais antiga da Ásia. No feminino venceu a romena Joan-Chelimo Melly (02:18:04), seguida pela etíope Sutuma Asefa Kemede (02:18:12) e a atleta do Bahrain Eunice Chebichii (02:20:02). As duas primeiras quebraram o recorde da prova.

Danielzinho, uns dos 18 atletas de elite convidados pela organização e dono do “bib” número 10, largou com 6ºC e 85% de umidade do ar, passou a marca dos 10km com 29:20; os 15km com 43:58; os 20km com 58:44 e os 30km com 1:27:54. A prova finalizou com 14ºC.

Tempos Oficiais

Masculino

Feminino