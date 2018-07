Maratona de Amsterdã, uma das mais legais do mundo

O professor José Carlos Fernando leva todo ano dezenas de brasileiros para correrem na capital da Holanda, sabe como ninguém preciosas dicas sobre esta corrida de rua. #corridaparatodos #amsterdammarathon

Esta 42K , que é patrocinada pela Mizuno, será dia 28 de outubro de 2018, às 9h30, quando maratonistas de todas as partes do mundo vão tentar quebrar seus recordes pessoais, entre eles os brasileiros. Em 2017 teve quebra de recorde com o queniano Lawrence Cherono, com o tempo de 02:05:09. Participaram corredores de 127 países.

Amsterdã é uma ótima opção para quem quer estrear nos 42K em grande estilo e já se programar para o ano que vem, a prova será dia 21 de outubro e a inscrição custa 75 euros. Clique aqui para acessar o site oficial da Amsterdam Marathon. Também é um destino legal para levar os amigos e familiares para correr, há trajetos de 21K e 8K, todos no mesmo dia.

Professor Zeca (assessoria Z-Track) explicou em sua palestra no Mizuno Run Talks que é bom ficar esperto com algumas coisas nessa prova. Amsterdã é uma das maratonas mais procuradas da Europa por sua localização central, o que facilita o acesso. “O corredor europeu opta por passar o fim de semana lá, já o norte-americano e brasileiro aproveitam para dar uma esticadinha, passando uma semana e aproveitando para conhecer outros países”, conta. “Por isso é preciso reservar o hotel com antecedência”, acrescenta.

A largada e a chegada são no Estádio Olímpico de Amsterdã, construído para os jogos de 1928. “Um local bem preservado e muito bacana para conhecer; dá uma sensação muito gostosa você sair e chegar de uma maratona dentro de um estádio”, explica. Ele alerta que a meia maratona não sai de dentro do estádio, mas enfrente, e chega dentro. “As largadas são próximas”, completa.

A largada dos 42K é às 9h30 por que o local é frio e nesse horário o sol está começando a aparecer. A temperatura média é de 8 a 11 graus. “No ano passado fez sol, mas não passou de 14 graus”, lembra. Os 8K largam às 10h10, próximo do estádio. E os 21K saem às 13h20. A entrega do kit é na véspera ao lado do estádio. “Se for com amigos já escolham um ponto de encontro para a chegada”, sugere Zeca.

Da maratona participam 16.500 pessoas; da meia são mais 18 mil e nos 8K, 7 mil pessoas. O percurso vai do estádio olímpico, passa pelo museu da Holanda, VondelPark (o Ibirapuera deles), na Amsterdam River – esse ponto é inesquecível, se preparem.

Características técnicas