Cancelada a Maratona de Berlim 2020

Por conta da pandemia de coronavírus, nesta terça-feira, 21 de abril, as autoridades de Berlim determinaram que todos os eventos com mais de 5 mil pessoas estão proibidos na capital alemã até 24 de outubro. Logo em seguida, a organização da 47ª edição da Maratona de Berlim – SCC Events – divulgou, no site e nas redes sociais, comunicado oficial cancelando a competição. A prova estava marcada para 26 e 27 de setembro, com a presença de aproximadamente 47 mil pessoas, dos quatro cantos do planeta.

A Maratona de Berlim é uma das provas mais disputadas do campeonato mundial das Majors e cenário de quebra de recordes. Se você for um dos inscritos vai começar a maratona burocrática- já cancele ou adie as passagens aéreas, hospedagens e etc.

A organização pede paciência e garante que em breve vai divulgar, via site e redes sociais, os próximos passos. Afirmam também que vão entrar em contato com todos os inscritos e pedem a compreensão de todos e que, neste momento, evitem telefonar ou enviar e-mails.

Apenas um exemplo. Quando a Maratona de Tóquio foi suspensa no início do ano aos amadores, a organização garantiu a vaga para 2021 e enviou a camisa da prova pelo correio. No entanto, a garantia da vaga em 2021 não significa isenção de pagar a inscrição, mas sim não ter que participar do sorteio. Quem topar, ao concluir a maratona no ano que vem vai receber as duas medalhas- de 2020 e 21.