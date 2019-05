Maratona de Montanha: Indomit Bombinhas completa 10 anos

Dia 10 de agosto, um sábado, uma das praias mais bonitas do litoral catarinense será palco da 10º INDOMIT Bombinhas Trail Marathon, com percursos também de 65k, 25k, 12k e corrida infantil. #trailrun #maratona #indomit #bombinhas #BlogCorridaParaTodos

“Teremos descontos fidelidade de 10% para quem já correu uma vez a INDOMIT Bombinhas, 20% para quem já esteve duas vezes, 25% três e 5% extras por ano para quatro participações ou mais”, afirma Juan Carlos Asef, CEO da marca. Também haverá preços especiais para assessorias esportivas e moradores de cidades com até 80 quilômetros de distância de Bombinhas.

O trajeto dos 42 quilômetros é praticamente o mesmo desde a primeira edição, com 15% de asfalto, 15% de estradas de terra, 30% de trilhas na mata e 40% de praias. “Em janeiro de 2009 bati no gabinete do então presidente da Fundação Municipal de Esportes, Alcedir Santo, e solicitei a permissão oficial para realizar a INDOMIT Bombinhas. Uma semana depois ele me concedeu a permissão e ainda rascunhou esse percurso”, relembra Juan Carlos.

Segundo Juan Carlos, esse ano um novo sócio foi incorporado ao Circuito INDOMIT, com o objetivo de expandir a marca para fora do Brasil e atrair mais corredores estrangeiros para as etapas nacionais. “Trata-se de Mariano Alvarez, que comanda a TMX Team na Argentina e está à frente de diversas provas de sucesso, como a Patagônia Run e El Origen. Queremos que os brasileiros encontrem na INDOMIT eventos do mesmo nível ou até melhores dos que acontecem em outros países”.

A INDOMIT Bombinhas oferece uma estrutura completa de hidratação e alimentação nos postos de abastecimento, com água, isotônico e frutas, além de massagem pós-prova, camisa finisher e medalha de participação a todos que cruzarem a linha de chegada. Outra tradição é a INDOMIT Fest, com um DJ tocando sucessos de todos os tempos para promover integração e confraternização entre os corredores e acompanhantes. A prova infantil será na manhã de 11 de agosto. Podem participar crianças entre 3 3 15 anos, que vão correr distâncias de 300m a 2.000m conforme o ano de nascimento. Não premiação em dinheiro, apenas troféus do 1º ao 5º colocados da categoria geral – masculino e feminino.

Para menor impacto ambiental, cada corredor deverá levar seu recipiente para hidratação, que poderão ser reabastecidos em todos os postos de hidratação.

Rei de Bombinhas – Uma das “atrações” da prova é o corredor Giliard Altair Pinheiro, nativo de Bombinhas que possui nove títulos dos 42 km no currículo e conhece o percurso praticamente de olhos fechados. “Eu divido meu tempo entre os treinamentos e as atividades como pintor e pescador, além de trabalhar como garçom em um restaurante durante a temporada de verão. Gostaria muito que algum corredor forte viesse esse ano para me desafiar”, relata Giliard, que também possui três vitórias nos 50 km da INDOMIT Costa Esmeralda e uma nos 100 km. Ele é um colecionador de recordes, com o tempo de 3h07min11 nos 42 km (2009), 3h55 nos 50 km (2014) e 10h02 nos 100 km (2015). Clique aqui para saber mais sobre o imbatível Giliard.

SERVIÇO

Data da prova: Sábado, 10 de Agosto de 2019.

Distâncias: 65k, 42k, 25k e 12k

Local: Bombinhas / SC – A 70km de Florianópolis

Horário das largadas: 65k e 25k – 6h / 42k e 12k – 7h30

Organização: Bombinhas Runners

Inscrições:

12k – R$ 319

25k – R$ 426

42k – R$ 532

65k – R$ 580