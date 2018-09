Maratona de Nova York é tema de palestra no Esporte Clube Pinheiros

New Balance promove palestra gratuita com o coach da NYRR e ex-atleta olímpico Roberto Mandje, além de outros atletas e maratonista. #Maratona ##NYRR #NYCMarathon #BlogCorridaParaTodos

A maratona mais disputada do mundo acontece em 4 de novembro, mas os fãs de corrida de rua já poderão sentir um gostinho no próximo domingo, dia 23 de setembro. Isso porque a New Balance, patrocinadora oficial da prova, apresenta em São Paulo o The Road to NYC Marathon, evento global que reúne praticantes da modalidade para bate-papos com autoridades no assunto, discutindo as novidades, curiosidades e desafios da disputa.

Com entrada gratuita, mediante inscrição online, a série de talks acontecerá no Auditório do Esporte Clube Pinheiros, servindo de palco para a apresentação de Roberto Mandje, treinador homologado da “New York Road Runners” (NYRR) e ex-atleta olímpico (1.500m). Uma das presenças mais aguardadas, o espanhol de Barcelona radicado em Nova York irá dividir sua atual contribuição para o esporte e sua vasta experiência, que inclui participação nas Olimpíadas de 2004, onde defendeu a Guiné Equatorial, e outras conquistas marcantes. Ele foi descoberto no colégio, quando correu uma milha (1,6km) para 4 minutos e 58 segundos.

Na sequência, a New Balance irá apresentar os lançamentos dos produtos especiais para a Maratona de Nova York, com a coordenadora de Produto da New Balance Brasil, Heloisa de Melo. Fecha o evento um painel mediado por Eduardo Suzuki e Valery Mello, do Canal do YouTube Tênis Certo, ele vão disputar a maratona este ano a convite da New Balance, e vão conversar com Deborah Aquino (Influenciadora de corrida), Fredison Costa (Atleta New Balance) e Bruna Guido (Atleta e treinadora New Balance).

As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://goo.gl/th6uQt

Serviço:

“The Road to NYC Marathon”

Dia: 23 de setembro (domingo)

Horário: das 10h às 12h30

Local: Auditório do Esporte Clube Pinheiros – Rua Tucumã, 528

Inscrições: https://goo.gl/th6uQt

Vagas limitadas